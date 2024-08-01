Уже не модно: с какими стрижками мы прощаемся летом 2024 года

Posted 1 августа, 04:52
Published 1 августа, 04:52
Modified 10 сентября, 04:49
Updated 10 сентября, 04:49
Летом 2024 года мы прощаемся со стрижкой шэгги. Она запомнится нам умеренной, даже средней длиной, оригинальной текстурой и бунтарскими чертами. Увы, все это уже сейчас выглядит нелепо. Если вы понимаете, что будете скучать по шэгги, смените стрижку на kitty cut — она смотрится гораздо более изящно, но при этом текстурно.
Морально и безнадежно устарел удлиненный боб со срезом асимметричной формы. Он был в топе еще несколько лет назад, однако с модного Олимпа его окончательно вытеснил более четкий и фактурный аналог. Стрижка покоряет элегантностью и имеет явное преимущество над срезанным бобом — это возможность менять варианты укладки буквально каждый день.
Многолетний фаворит многих девушек — стрижка гарсон тоже покидает модные чарты. От нее отказываются даже самые верные поклонницы, которые буквально до последнего стриглись коротко и дерзко. Что пришло на смену стрижке гарсон? Стрижка бикси — не менее короткая, но гораздо более стильная и оригинальная за счет удлиненных волос, которые остаются сзади. О том, что это новый и безоговорочный фаворит, свидетельствуют фото знаменитостей — многие из них уже выбрали стрижки бикси для своих образов.
Да, модные тенденции сменяют друг друга с космической скоростью — настолько, что многие из нас не успевают в них ориентироваться. Однако не стоит забывать, что, как правило, все новое — это хорошо забытое старое. К примеру, стрижка прада боб, от которой сходят с ума знаменитости, не что иное, как вариант пикси, той самой, которую многие из нас носили относительно недавно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14