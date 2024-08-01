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Posted 1 августа, 04:52

Published 1 августа, 04:52

Modified 10 сентября, 04:49

Updated 10 сентября, 04:49

Уже не модно: с какими стрижками мы прощаемся летом 2024 года

Уже не модно: с какими стрижками мы прощаемся летом 2024 года

1 августа 2024, 04:52
Фото: thegirl.ru, twam.ru, style.pibig.info
Уже не модно: с какими стрижками мы прощаемся летом 2024 года
Короткие стрижки в топе, но некоторые из них безнадежно устарели. Если вы решились на эксперимент этим летом, то рассказываем, как точно не стоит стричься.

Шэггги

Летом 2024 года мы прощаемся со стрижкой шэгги. Она запомнится нам умеренной, даже средней длиной, оригинальной текстурой и бунтарскими чертами. Увы, все это уже сейчас выглядит нелепо. Если вы понимаете, что будете скучать по шэгги, смените стрижку на kitty cut — она смотрится гораздо более изящно, но при этом текстурно.

Удлиненный боб

Морально и безнадежно устарел удлиненный боб со срезом асимметричной формы. Он был в топе еще несколько лет назад, однако с модного Олимпа его окончательно вытеснил более четкий и фактурный аналог. Стрижка покоряет элегантностью и имеет явное преимущество над срезанным бобом — это возможность менять варианты укладки буквально каждый день.

Гарсон

Многолетний фаворит многих девушек — стрижка гарсон тоже покидает модные чарты. От нее отказываются даже самые верные поклонницы, которые буквально до последнего стриглись коротко и дерзко. Что пришло на смену стрижке гарсон? Стрижка бикси — не менее короткая, но гораздо более стильная и оригинальная за счет удлиненных волос, которые остаются сзади. О том, что это новый и безоговорочный фаворит, свидетельствуют фото знаменитостей — многие из них уже выбрали стрижки бикси для своих образов.

Да, модные тенденции сменяют друг друга с космической скоростью — настолько, что многие из нас не успевают в них ориентироваться. Однако не стоит забывать, что, как правило, все новое — это хорошо забытое старое. К примеру, стрижка прада боб, от которой сходят с ума знаменитости, не что иное, как вариант пикси, той самой, которую многие из нас носили относительно недавно.

#Мария Казак#Красота#Мода#Все материалы авторов#Прически#Стрижки
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