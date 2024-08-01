Уже не модно: с какими стрижками мы прощаемся летом 2024 года

Многолетний фаворит многих девушек — стрижка гарсон тоже покидает модные чарты. От нее отказываются даже самые верные поклонницы, которые буквально до последнего стриглись коротко и дерзко. Что пришло на смену стрижке гарсон? Стрижка бикси — не менее короткая, но гораздо более стильная и оригинальная за счет удлиненных волос, которые остаются сзади. О том, что это новый и безоговорочный фаворит, свидетельствуют фото знаменитостей — многие из них уже выбрали стрижки бикси для своих образов.