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Posted 1 августа, 18:21

Published 1 августа, 18:21

Modified 10 сентября, 04:54

Updated 10 сентября, 04:54

Дмитрий Песков рассказал о внучке в годовщину свадьбы с Татьяной Навкой

1 августа 2024, 18:21
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков нечасто разглашает информацию о своей личной жизни. Его супруга — фигуристка Татьяна Навка. Ранее сообщалось, что у Пескова есть дети от этого и прошлых союзов. Теперь появилась информация и о его внучке.

Эту новость Песков впервые раскрыл в интервью. Он рассказал о внучке по имени Алиса.

Возраст девочки пресс-секретарь президента раскрывать не стал, лишь сказав, что она уже достаточно взрослая и ходит в школу. Также Песков добавил, что ждет появления и других внуков, так как является многодетным отцом. Об этом пишет starhit.ru.

Из-за загруженности Песков не может проводить с Алисой много времени. Однако, по собственному признанию, ему всегда интересно общаться с ней и помогать в различных делах. Помимо этого, Песков рассказал, что Алиса внешне совсем не похожа на него: у девочки кудрявые волосы.

С Надеждой, своей младшей дочерью, которая появилась в браке с Татьяной Навкой, у него получается проводить гораздо больше времени. Им удается обсуждать важные вопросы несмотря на сильную загруженность отца и школьницы.

По словам Пескова, дочь уходит по утрам раньше него, а когда он возвращается, бывает, что Надежда уже спит. В такие моменты ему остается только поцеловать спящего ребенка, делится Песков.

В августе Наде исполнится 10 лет, и у нее уже есть свое мнение по различным вопросам: она не стесняется поспорить с отцом. Школьница следит за новостями, у нее формируются отношения со своими сверстниками. За этим очень интересно наблюдать, рассказывает представитель Кремля.

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