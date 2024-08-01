Дмитрий Песков рассказал о внучке в годовщину свадьбы с Татьяной Навкой

Из-за загруженности Песков не может проводить с Алисой много времени. Однако, по собственному признанию, ему всегда интересно общаться с ней и помогать в различных делах. Помимо этого, Песков рассказал, что Алиса внешне совсем не похожа на него: у девочки кудрявые волосы.