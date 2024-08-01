Дмитрий Песков рассказал о внучке в годовщину свадьбы с Татьяной Навкой

Posted 1 августа, 18:21
Published 1 августа, 18:21
Modified 10 сентября, 04:54
Updated 10 сентября, 04:54
Эту новость Песков впервые раскрыл в интервью. Он рассказал о внучке по имени Алиса.
Возраст девочки пресс-секретарь президента раскрывать не стал, лишь сказав, что она уже достаточно взрослая и ходит в школу. Также Песков добавил, что ждет появления и других внуков, так как является многодетным отцом. Об этом пишет starhit.ru.
Из-за загруженности Песков не может проводить с Алисой много времени. Однако, по собственному признанию, ему всегда интересно общаться с ней и помогать в различных делах. Помимо этого, Песков рассказал, что Алиса внешне совсем не похожа на него: у девочки кудрявые волосы.
С Надеждой, своей младшей дочерью, которая появилась в браке с Татьяной Навкой, у него получается проводить гораздо больше времени. Им удается обсуждать важные вопросы несмотря на сильную загруженность отца и школьницы.
По словам Пескова, дочь уходит по утрам раньше него, а когда он возвращается, бывает, что Надежда уже спит. В такие моменты ему остается только поцеловать спящего ребенка, делится Песков.
В августе Наде исполнится 10 лет, и у нее уже есть свое мнение по различным вопросам: она не стесняется поспорить с отцом. Школьница следит за новостями, у нее формируются отношения со своими сверстниками. За этим очень интересно наблюдать, рассказывает представитель Кремля.
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