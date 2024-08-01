Что можно и чего нельзя делать в Ильин день, 2 августа

Что не рекомендуется делать 2 августа Ильин день: что можно делать Предсказания о природных явлениях 2 августа

2 августа 2024 года в России празднуют день воздушно-десантных войск. Именно в этот день 96 лет назад десантники из Воронежа совершили первый военный манёвр с использованием парашютов. Однако 2 августа чтут и православные христиане: в этот день они вспоминают Пророка Илию.