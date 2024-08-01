Что можно и чего нельзя делать в Ильин день, 2 августа

Posted 1 августа, 19:38
Published 1 августа, 19:38
Modified 10 сентября, 04:54
Updated 10 сентября, 04:54
Издавна в народе 2 августа назывался Ильиным днем. Его считали самым дождливым в году. После полудня начиналась осенняя погода. Так говорили наши предки, пишет livennov.ru.
Что же можно и что нежелательно делать в этот день? Какие действия помогут избежать беды и привлечь удачу, улучшить здоровье и достичь успеха в различных сферах жизни?
По древним поверьям, в Ильин день не следует проводить уборку. Не рекомендуется мыть полы, чистить зеркала или заниматься ремонтом. Также не советуют работать в огороде.
На Руси 2 августа заканчивался сезон купания. Также было запрещено ловить рыбу в этот день.
Если верить предсказаниям, то лучше отложить прогулки по лесу на другой день. В Ильин день есть риск заблудиться или набрести на болото.
Также нужно быть осторожными на полях, особенно в непогоду. Существует опасность пострадать от удара молнии.
В этот день не стоит ссориться и громко говорить: это может спровоцировать конфликты. Не следует хвастаться, сплетничать или жаловаться на жизнь, так как это может привлечь неприятности.
Нужно быть осторожнее с финансами. Этот день неблагоприятен для неожиданных трат и больших покупок. Существует риск потерять большую сумму денег. Также не стоит занимать деньги.
Верующие в этот день посещают храмы и вспоминают Пророка Илию.
2 августа прекрасно подходит для отдыха и восстановления сил. Можно встречаться с родственниками и друзьями, собираться за столом. Постарайтесь помочь тем, кто нуждается в помощи. Вся ваша доброта обязательно вернется к вам вдвойне.
По старой традиции хозяйки готовили выпечку, а также хлеб из нового урожая. Эти угощения следует предлагать не только своим домочадцам и соседям, но и случайным прохожим, например, путешественникам или нуждающимся.
На Руси в этот день накрывали праздничный стол. На нем непременно были мясные блюда. После застолья наши предки обычно шли на ярмарку или устраивали веселье с песнями и танцами.
Также существовали особые обряды, которые проводились именно 2 августа. Так, для защиты от сглаза рано утром нужно помыть лицо дождевой водой.
Даже небольшой дождь 2 августа указывает на прохладную и влажную осень. Август также может быть ненастным.
Ясный и теплый день — благоприятный знак. Не стоит ожидать дождей целую неделю.
Если облака быстро перемещаются по небу, а ветер изменяет направление ближе к вечеру, это означает, что в ближайшие дни потеплеет. Туман над водой — также к потеплению. Считается, что ясное небо без облаков — к жаре.
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