6 футболок, которые стилисты советуют убрать подальше в шкаф

Цепочки, стразы и другой подобный декор тоже вышел из моды. Особенно нелепо он смотрится в 2024 году, когда курс взят на минимализм и сдержанность. Все, что перегружает футболку визуально, должно быть забыто — в том числе любимые многими пайетки. Хотите блеснуть? Выбирайте футболку с таким декором, но на спине — это еще будет куда ни шло.