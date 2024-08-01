6 футболок, которые стилисты советуют убрать подальше в шкаф

Posted 1 августа, 03:44
Published 1 августа, 03:44
Modified 10 сентября, 04:49
Updated 10 сентября, 04:49
Первый антитренд — футболки с логотипами. Если вам нравится их носить, лучше делать это на даче или там, где вас никто не видит. Стилисты отмечают: футболки с логотипами портят даже идеальные образы. Самыми безвкусными считаются модели с названиями известных марок и с их логотипами.
Если вы нашли в вашем гардеробе футболку с гигантским принтом в виде человеческого лица или с аналогичным абстрактным рисунком, то оставьте ее в гардеробе, убрав подальше. Это уже не в моде. Более того, сам принт очень сомнителен, поскольку отвлекает внимание от вашей внешности.
Пора надолго или даже навсегда забыть о футболках с так называемыми «рыночными» рисунками. Это всевозможные принты, персонажи мультфильмов, узоры с серебром и золотом. Стилисты напоминают: принцип «роскошно и дорого» идет вразрез с самой идеей футболки как демократичного и удобного предмета гардероба. «Богатый» декор дешевит и вещь, и ваш образ.
Цепочки, стразы и другой подобный декор тоже вышел из моды. Особенно нелепо он смотрится в 2024 году, когда курс взят на минимализм и сдержанность. Все, что перегружает футболку визуально, должно быть забыто — в том числе любимые многими пайетки. Хотите блеснуть? Выбирайте футболку с таким декором, но на спине — это еще будет куда ни шло.
От футболок с карманами тоже стоит отказаться как от морально устаревшей модели, совершенно не подходящей к базовому повседневному гардеробу. Принципы такого гардероба вообще не предполагают никаких лишних элементов, в особенности — карманов, расположенных на груди. И, кстати, карманы могут быть где угодно, но не на футболке.
Рюши, рукава-фонарики, объемные драпировки — романтичные декоративные элементы. Они могут быть уместны в платьях, но не в футболках. Так что от подобных моделей лучше отказаться. Не можете отказаться от любимых рюш и кружев? Носите брюки или юбки с ними.
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