Собака стала относиться к вам с недоверием? 7 правил, которые помогут вернуть доверие

Нередко хозяин невольно причиняет огорчение, испуг или боль своей собаке, наступив ей на лапу, случайно толкнув, поцарапав кожу при стрижке когтей или повысив на нее голос. А если собака заболела, владельцу приходится выполнять лечебные манипуляции, что также не доставляет радости питомцу и подрывает его доверие к человеку. Вернуть доверие собаки можно, но на это потребуются время и определенные усилия.