Собака стала относиться к вам с недоверием? 7 правил, которые помогут вернуть доверие

Posted 31 июля, 07:41
Published 31 июля, 07:41
Modified 10 сентября, 04:47
Updated 10 сентября, 04:47
Нередко хозяин невольно причиняет огорчение, испуг или боль своей собаке, наступив ей на лапу, случайно толкнув, поцарапав кожу при стрижке когтей или повысив на нее голос. А если собака заболела, владельцу приходится выполнять лечебные манипуляции, что также не доставляет радости питомцу и подрывает его доверие к человеку. Вернуть доверие собаки можно, но на это потребуются время и определенные усилия.
Как рассказал в интервью «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, чтобы вернуть доверие собаки, человек должен соответствовать ее требованиям безопасности.
«Вы должны быть добрыми, предсказуемыми, надежными хозяевами, от которых исходят положительные эмоции. Вы должны быть не просто предсказуемым в своих действиях, но и терпеливым и отзывчивым к нуждам собаки», — уточнил эксперт.
Таким образом, для того чтобы питомец снова начал вам доверять, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
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