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Posted 31 июля, 07:41

Published 31 июля, 07:41

Modified 10 сентября, 04:47

Updated 10 сентября, 04:47

Собака стала относиться к вам с недоверием? 7 правил, которые помогут вернуть доверие

Собака стала относиться к вам с недоверием? 7 правил, которые помогут вернуть доверие

31 июля 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney
Собака стала относиться к вам с недоверием? 7 правил, которые помогут вернуть доверие
Собаки — легкоранимые существа, их легко обидеть или напугать. И в какой-то момент хозяину начинает казаться, что доверительные отношения между ним и питомцем ослабли. В этой статье мы расскажем, как вернуть доверие собаки к «своему» человеку.

Что может стать триггером для собаки

Нередко хозяин невольно причиняет огорчение, испуг или боль своей собаке, наступив ей на лапу, случайно толкнув, поцарапав кожу при стрижке когтей или повысив на нее голос. А если собака заболела, владельцу приходится выполнять лечебные манипуляции, что также не доставляет радости питомцу и подрывает его доверие к человеку. Вернуть доверие собаки можно, но на это потребуются время и определенные усилия.

Вернуть доверие собаки можно, но на это потребуются время и определенные усилияВернуть доверие собаки можно, но на это потребуются время и определенные усилия
Вернуть доверие собаки можно, но на это потребуются время и определенные усилия. Фото: Изображение Midjourney

Как вернуть доверие собаки

Как рассказал в интервью «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, чтобы вернуть доверие собаки, человек должен соответствовать ее требованиям безопасности.

«Вы должны быть добрыми, предсказуемыми, надежными хозяевами, от которых исходят положительные эмоции. Вы должны быть не просто предсказуемым в своих действиях, но и терпеливым и отзывчивым к нуждам собаки», — уточнил эксперт.

Таким образом, для того чтобы питомец снова начал вам доверять, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • избегайте ситуаций, вызывающих у собаки непонимание. Все ваши действия должны быть для питомца предсказуемыми и понятными. А если приходится выполнять вашей собаке гигиенические и лечебные манипуляции, по возможности перепоручите их другим людям;
  • если вы случайно причинили собаке боль или напугали ее, постарайтесь успокоить питомца. Погладьте его, поговорите с ним, угостите лакомством — словом, всеми силами дайте ему понять, что вы это сделали не нарочно;
  • ни при каких обстоятельствах не используйте в отношении собаки телесные наказания и грубую физическую силу. Необходимо понимать, что в большинстве случаев собака не выполняет что-то, что вы от нее хотите, или делает что-то, что не нравится вам, не потому, что желает довести вас до белого каления, а потому, что не понимает, что в данный момент вам от нее нужно или что ее поведение вас раздражает. Если вы сами не можете справиться с обучением вашего питомца, обратитесь к кинологу, но никогда не бейте животное и даже не замахивайтесь на него;
Ни при каких обстоятельствах не используйте в отношении собаки телесные наказания и грубую физическую силуНи при каких обстоятельствах не используйте в отношении собаки телесные наказания и грубую физическую силу
Ни при каких обстоятельствах не используйте в отношении собаки телесные наказания и грубую физическую силу. Фото: Изображение Midjourney
  • то же самое относится и к крику — ни при каких обстоятельствах не стоит повышать голос на животное, потому что так вы только его напугаете и заставите вас бояться;
  • будьте предсказуемы. Ваши действия должны быть понятны собаке и не должны вызывать у нее стресса или непонимания. Хозяин, решения и требования которого каждую минуту меняются, не вызывает доверия у питомца;
  • проводите со своей собакой больше времени — гуляйте, играйте, разучивайте новые команды просто разговаривайте;
  • не забывайте поощрять собаку за правильно выполненные команды и хорошее поведение. Тогда собака будет четко понимать, какие ее действия хозяину нравятся, а какие — нет.
#Ольга Питиримова#Общество#Собака#Психология#Питомцы
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