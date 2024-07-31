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Posted 31 июля, 09:34

Published 31 июля, 09:34

Modified 10 сентября, 04:47

Updated 10 сентября, 04:47

Правильно ухаживаем за кактусами: как пересаживать растение и когда его поливать

Правильно ухаживаем за кактусами: как пересаживать растение и когда его поливать

31 июля 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
Правильно ухаживаем за кактусами: как пересаживать растение и когда его поливать
Кактусы считаются неприхотливыми домашними растениями, но вместе с тем они весьма чувствительны к пересадке и переувлажнению. Чтобы ваш колючий зеленый питомец чувствовал себя хорошо, необходимо при уходе за ним следовать определенным правилам, о которых вы узнаете из этой статьи.

Как пересадить кактус

Один из важнейших аспектов ухода за кактусами — пересадка. Важно правильно выбрать время, подобрать подходящий горшок и использовать почву, предназначенную для кактусов, или обычную, специальным образом подготовленную. Ниже мы расскажем об этих пунктах, а также о самом процессе пересадки подробнее.

Когда пересаживать кактусы

Безопаснее всего для растения пересаживать его ранней весной, когда кактусы пробуждаются от зимней спячки и начинают активно расти, и это способствует быстрому восстановлению и укоренению после пересадки. Однако если растение заболело или повредилось — например, в случае падения горшка на пол, пересадку можно осуществить и в любое другое время. Пересаживать взрослые кактусы желательно каждые 2-3 года, а молодые — каждый год.

Выбор горшка

Горшок для пересадки кактуса следует выбирать неглубокий, а его размер следует выбирать, ориентируясь на размер самого растения: горшок должен быть больше кактуса на пару-тройку сантиметров. В идеале лучше использовать из глины или керамики, так как эти материалы пропускают воздух и способствуют испарению лишней влаги. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия.

Безопаснее всего для растения пересаживать его ранней весной, когда кактусы пробуждаются от зимней спячкиБезопаснее всего для растения пересаживать его ранней весной, когда кактусы пробуждаются от зимней спячки
Безопаснее всего для растения пересаживать его ранней весной, когда кактусы пробуждаются от зимней спячки. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка почвы

Для кактусов можно приобрести уже готовый грунт, а можно подготовить почву самостоятельно. Для этого следует взять обычную землю (если вы не купили ее, а набрали в саду, ее необходимо предварительно простерилизовать, прокалив в духовке или пролив кипятком) и смешать с крупным песком и перлитом. Последние две составляющие важны для улучшения дренирования почвенной смеси и быстрого ее просыхания. На дно горшка нужно уложить слой керамзита или мелкого гравия.

Процесс пересадки

Извлеките кактус из старого горшка — делать это лучше всего в толстых перчатках, чтобы защитить руки от колючек. Внимательно осмотрите корневую систему и удалите поврежденные или сгнившие корни. Затем положите растение на тарелку или подложку и оставьте в затемненном месте на сутки-двое для того, чтобы его корни полностью просохли. Затем поместите кактус в новый горшок, присыпьте корни почвенной смесью и слегка утрамбуйте ее.

Уход за кактусом после пересадки

Сразу после пересадки не выставляйте горшок с растением на солнечный свет и не поливайте его. Поставьте кактус в затемненное место и выдержите там 2-3 дня, а затем постепенно приучайте растение к более яркому освещению. От полива после пересадки следует воздержаться примерно на неделю, после чего постепенно начинать увлажнять почву, не допуская ее переувлажнения — для этого вновь поливайте кактус только тогда, когда земля полностью просохнет.

Сразу после пересадки не выставляйте горшок с растением на солнечный свет и не поливайте егоСразу после пересадки не выставляйте горшок с растением на солнечный свет и не поливайте его
Сразу после пересадки не выставляйте горшок с растением на солнечный свет и не поливайте его. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно поливать кактусы

Существует специальный «календарь кактусов», согласно которому поливать эти растения следует только в определенное время, а именно с марта по октябрь. При этом в марте, апреле, сентябре и октябре полив должен быть умеренным. В период же с ноября по февраль поливать кактусы не следует совсем.

#Ольга Питиримова#Растения#Дом#Все материалы авторов
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