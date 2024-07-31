Правильно ухаживаем за кактусами: как пересаживать растение и когда его поливать

Posted 31 июля, 09:34
Published 31 июля, 09:34
Modified 10 сентября, 04:47
Updated 10 сентября, 04:47
Один из важнейших аспектов ухода за кактусами — пересадка. Важно правильно выбрать время, подобрать подходящий горшок и использовать почву, предназначенную для кактусов, или обычную, специальным образом подготовленную. Ниже мы расскажем об этих пунктах, а также о самом процессе пересадки подробнее.
Безопаснее всего для растения пересаживать его ранней весной, когда кактусы пробуждаются от зимней спячки и начинают активно расти, и это способствует быстрому восстановлению и укоренению после пересадки. Однако если растение заболело или повредилось — например, в случае падения горшка на пол, пересадку можно осуществить и в любое другое время. Пересаживать взрослые кактусы желательно каждые 2-3 года, а молодые — каждый год.
Горшок для пересадки кактуса следует выбирать неглубокий, а его размер следует выбирать, ориентируясь на размер самого растения: горшок должен быть больше кактуса на пару-тройку сантиметров. В идеале лучше использовать из глины или керамики, так как эти материалы пропускают воздух и способствуют испарению лишней влаги. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия.
Для кактусов можно приобрести уже готовый грунт, а можно подготовить почву самостоятельно. Для этого следует взять обычную землю (если вы не купили ее, а набрали в саду, ее необходимо предварительно простерилизовать, прокалив в духовке или пролив кипятком) и смешать с крупным песком и перлитом. Последние две составляющие важны для улучшения дренирования почвенной смеси и быстрого ее просыхания. На дно горшка нужно уложить слой керамзита или мелкого гравия.
Извлеките кактус из старого горшка — делать это лучше всего в толстых перчатках, чтобы защитить руки от колючек. Внимательно осмотрите корневую систему и удалите поврежденные или сгнившие корни. Затем положите растение на тарелку или подложку и оставьте в затемненном месте на сутки-двое для того, чтобы его корни полностью просохли. Затем поместите кактус в новый горшок, присыпьте корни почвенной смесью и слегка утрамбуйте ее.
Сразу после пересадки не выставляйте горшок с растением на солнечный свет и не поливайте его. Поставьте кактус в затемненное место и выдержите там 2-3 дня, а затем постепенно приучайте растение к более яркому освещению. От полива после пересадки следует воздержаться примерно на неделю, после чего постепенно начинать увлажнять почву, не допуская ее переувлажнения — для этого вновь поливайте кактус только тогда, когда земля полностью просохнет.
Существует специальный «календарь кактусов», согласно которому поливать эти растения следует только в определенное время, а именно с марта по октябрь. При этом в марте, апреле, сентябре и октябре полив должен быть умеренным. В период же с ноября по февраль поливать кактусы не следует совсем.
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