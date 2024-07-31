Правильно ухаживаем за кактусами: как пересаживать растение и когда его поливать

Для кактусов можно приобрести уже готовый грунт, а можно подготовить почву самостоятельно. Для этого следует взять обычную землю (если вы не купили ее, а набрали в саду, ее необходимо предварительно простерилизовать, прокалив в духовке или пролив кипятком) и смешать с крупным песком и перлитом. Последние две составляющие важны для улучшения дренирования почвенной смеси и быстрого ее просыхания. На дно горшка нужно уложить слой керамзита или мелкого гравия.