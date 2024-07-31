После загара чешется кожа: что делать

Posted 31 июля, 03:24
Published 31 июля, 03:24
Modified 10 сентября, 04:44
Updated 10 сентября, 04:44
Зуд после загара — результат травмирования кожи под воздействием УФ-лучей и последующего воспаления. Это нормальная реакция на солнце, особенно если ультрафиолет поступает в большом количестве. В худшем случае на коже могут появиться сыпь, покраснения и волдыри.
Чаще всего кожа после загара начинает чесаться у бледных и светловолосых людей, а также у тех, у кого есть веснушки. Такая реакция может появиться при приеме некоторых лекарств, например антибиотиков.
В первую очередь необходимо скрыться от солнца, уйти в тень, в помещение и далее избегать нахождения под УФ-лучами до тех пор, пока зуд не прекратится.
Кожу необходимо успокоить — это можно сделать при помощи холодного компресса, полотенца. Помогает каламиновый лосьон, а также средства, в составе которых есть алоэ — оно ускоряет процесс заживления. Можно принять прохладный душ или ванну, что поможет успокоить зуд.
Также необходимо пить жидкость в большом количестве. Оптимальный вариант — холодная вода или специальные напитки, в которых содержатся электролиты. Если кожа начинает шелушиться, не следует сдирать ее, поскольку это сделает зуд еще более острым.
В период заживления кожи необходимо носить свободную одежду из натуральных, дышащих тканей. Если зуд становится невыносимым, стоит обратиться к врачу, чтобы он выписал антигистаминные препараты.
Как сделать так, чтобы кожа после загара не чесалась? Увы, единственный способ — минимизировать нахождение на солнце. Также следует в обязательном порядке наносить на кожу солнцезащитный крем с показателем 30+ — примерно за 15-20 минут до выхода на улицу. В жаркие и солнечные дни стоит носить закрытую одежду и аксессуары, защищающие кожу и в особенности лицо от солнечных лучей.
В особенно знойные дни постарайтесь реже бывать на улице и оставайтесь в тени. Следует помнить, что даже минимальное пребывание на солнце может оказать воздействие на вашу кожу, что приведет к зуду. Наиболее опасным периодом пребывания на улице в жаркие дни считается время с 10 до 16 часов. В это время лучше оставаться в помещении.
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