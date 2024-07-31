После загара чешется кожа: что делать

В особенно знойные дни постарайтесь реже бывать на улице и оставайтесь в тени. Следует помнить, что даже минимальное пребывание на солнце может оказать воздействие на вашу кожу, что приведет к зуду. Наиболее опасным периодом пребывания на улице в жаркие дни считается время с 10 до 16 часов. В это время лучше оставаться в помещении.