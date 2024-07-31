Искандер Юсупов: в льготе по ипотеке нужно учитывать специфику региона

В своё время был повышен лимит по господдержке в столицах: в Петербурге и в Москве. Но, как вы знаете, с нового года их уравняли, и там эти программы стали практически нежизнеспособными. С кредитом в 6 миллионов рублей можно купить в лучшем случае однокомнатную квартиру, и то нужен достаточно высокий первоначальный взнос. Я думаю, что основное пожелание было бы дифференцировать программу, и либо давать ставки ниже в регионах, где жилье дороже, либо увеличить максимальную сумму кредита. Эти 6 миллионов можно сделать дифференцированными. Где-то, может быть, хватает 4 миллионов, а где-то, как в случае с Казанью или Петербургом, в регионах, где высокая активность и достаточно высокий ценник на недвижимость, увеличить до 7-9 миллионов. Это бы больше стимулировало покупателей и девелоперов.