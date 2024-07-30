newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля, 12:46

Published 30 июля, 12:46

Modified 10 сентября, 04:43

Updated 10 сентября, 04:43

Родом из СССР: какие предметы советского интерьера снова актуальны

Родом из СССР: какие предметы советского интерьера снова актуальны

30 июля 2024, 12:46
Фото: ozone.ru, Shutterstock
Родом из СССР: какие предметы советского интерьера снова актуальны
Не выбрасывайте эту мебель и эти предметы интерьера при ремонте, если они кажутся вам морально устаревшими, — им наверняка найдется место даже в самой стильной современной квартире!

Светильники

Если вам в наследство остались советские торшеры, бра или люстры, то вы — настоящий счастливчик! Это прекрасные решения для интерьера квартиры с учетом их эстетичности и функциональности. Такие светильники можно использовать вместо точечных аналогов, при этом смотреться они будут гораздо более оригинально и стильно. К примеру, абажур можно повесить над обеденным или кухонным столом, чтобы обеспечить полноценное освещение конкретной зоны.

Ковры

Да-да, именно они, те самые ковры, о которых до сих пор слагают мемы в интернете. Однако время смеяться над ними, кажется, прошло — сегодня советские ковры становятся настоящими хитами, за ними ведется настоящая охота. Разумеется, от идеи вешать ковер на стену стоит отказаться, а вот на полу в гостиной или в спальне ему самое место. Ковер подойдет даже для минималистичного интерьера, в котором он станет ярким и эффектным акцентом.

Кресла

Кресла советской эпохи сегодня в цене — убедитесь сами, просмотрев объявления на популярных сайтах: они стоят очень дорого, да и найти их непросто. Если в вашей старой квартире осталось такое кресло, не избавляйтесь от него — отдайте на реставрацию, после чего оно станет настоящей жемчужиной вашего интерьера. Кстати, для переобивки советского кресла подойдет любая современная ткань.

Стулья

Венские стулья, которые вы наверняка помните с глубокого детства, идеально впишутся в интерьер современной квартиры. Их очевидные преимущества, над которыми время оказалось не властно, — отличная эргономика и элегантный, изысканный дизайн. Это действительно прочная мебель, которая прослужит не только вам, но и вашим детям.

Секретер

В отличие от стенок, которые совершенно точно морально устарели, секретер по-прежнему остается воплощением функциональности и удобства, особенно для небольших помещений. Его можно использовать для хранения чего угодно, от книг до документов. Не стоит забывать, что предметы мебели типа «трансформер» остаются одной из самых актуальных тенденций, и советский секретер — не что иное, как ее удачное воплощение. Если ваш секретер успел пострадать от времени, его можно отреставрировать или даже самостоятельно перекрасить.

#Мария Казак#Общество#Дом#Все материалы авторов#СССР#Интерьер
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика