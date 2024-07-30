Родом из СССР: какие предметы советского интерьера снова актуальны

Да-да, именно они, те самые ковры, о которых до сих пор слагают мемы в интернете. Однако время смеяться над ними, кажется, прошло — сегодня советские ковры становятся настоящими хитами, за ними ведется настоящая охота. Разумеется, от идеи вешать ковер на стену стоит отказаться, а вот на полу в гостиной или в спальне ему самое место. Ковер подойдет даже для минималистичного интерьера, в котором он станет ярким и эффектным акцентом.