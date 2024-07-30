Как выбрать идеальный летний маникюр горошек салат или лавандовый френч

Став классикой, французский маникюр неожиданно вышел из-под контроля и стал напоминать о себе лишь тем, что весь фантазийный дизайн сосредоточился на кончике ногтя. Для приверженцев простоты на пике популярности лавандовый френч, который почти не изменил себе, внеся лишь легкие коррективы в цвет и форму. Более смелые барышни могут воспользоваться всеми цветами радуги в прямом смысле слова и изобразить на ногтях фантазийные цветы, волны, полоски и даже симпатичные смайлы.