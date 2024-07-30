Как выбрать идеальный летний маникюр горошек салат или лавандовый френч

Posted 30 июля, 14:30
Published 30 июля, 14:30
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Одним из способов создать себе летнее настроение является добавление в повседневный образ модных акцентов в дизайн ногтей.
Существует так много вариаций использования горошка в маникюре! Это могут быть клубничные ногти, белый шлейф с черными вкраплениями, усыпанные стразами ногти, природные узоры или просто минимализм с парой штрихов. Самое главное, горошек в этом году непредсказуем и не хочет оставаться черно-белой классикой. Он выбирает в качестве основы оттенки кораллового, розового или желтого, которые выглядят как мечта о закате.
Абсолютный фаворит ногтевых трендов «лето-2024» это ярко-зеленые ногти. Хейли Бибер уже поделилась своим сияющим зеленым маникюром, который придет на смену неоново-розовым летним оттенкам в этом году. Используйте насыщенные светлые цвета, которые не останутся незаметными. Если такой дизайн является для вас слишком ярким, отдайте предпочтение растительным мотивам и приглушенным тонам.
Став классикой, французский маникюр неожиданно вышел из-под контроля и стал напоминать о себе лишь тем, что весь фантазийный дизайн сосредоточился на кончике ногтя. Для приверженцев простоты на пике популярности лавандовый френч, который почти не изменил себе, внеся лишь легкие коррективы в цвет и форму. Более смелые барышни могут воспользоваться всеми цветами радуги в прямом смысле слова и изобразить на ногтях фантазийные цветы, волны, полоски и даже симпатичные смайлы.