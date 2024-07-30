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Posted 30 июля, 14:30

Published 30 июля, 14:30

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Выбираем самый красивый летний маникюр 2024 года

Как выбрать идеальный летний маникюр горошек салат или лавандовый френч

30 июля 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney
Выбираем самый красивый летний маникюр 2024 года
15 идей для вашего нового образа — от яркого френча до смелого нейл-арт, благодаря которому ваши ногти будут выглядеть свежо и модно!

Одним из способов создать себе летнее настроение является добавление в повседневный образ модных акцентов в дизайн ногтей.

Лучшие идеи летнего маникюра в 2024 году

1. Горошек на цветной основе

Существует так много вариаций использования горошка в маникюре! Это могут быть клубничные ногти, белый шлейф с черными вкраплениями, усыпанные стразами ногти, природные узоры или просто минимализм с парой штрихов. Самое главное, горошек в этом году непредсказуем и не хочет оставаться черно-белой классикой. Он выбирает в качестве основы оттенки кораллового, розового или желтого, которые выглядят как мечта о закате.

2. Зеленый оттенок маникюра как у Хейли Бибер

Абсолютный фаворит ногтевых трендов «лето-2024» это ярко-зеленые ногти. Хейли Бибер уже поделилась своим сияющим зеленым маникюром, который придет на смену неоново-розовым летним оттенкам в этом году. Используйте насыщенные светлые цвета, которые не останутся незаметными. Если такой дизайн является для вас слишком ярким, отдайте предпочтение растительным мотивам и приглушенным тонам.

3. Френч, который удивляет фантазией

Став классикой, французский маникюр неожиданно вышел из-под контроля и стал напоминать о себе лишь тем, что весь фантазийный дизайн сосредоточился на кончике ногтя. Для приверженцев простоты на пике популярности лавандовый френч, который почти не изменил себе, внеся лишь легкие коррективы в цвет и форму. Более смелые барышни могут воспользоваться всеми цветами радуги в прямом смысле слова и изобразить на ногтях фантазийные цветы, волны, полоски и даже симпатичные смайлы.

Лавандовый маникюрЛавандовый маникюр
Лавандовый маникюр. Фото: Изображение Midjourney
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