Ехать ли в Ейск: 5 плюсов и 3 минуса летнего отдыха на Азове

Без жилья в Ейске вы точно не останетесь: здесь множество гостевых домов и баз отдыха недалеко от моря. Снять номер в сезон в стандартных номерах обойдется примерно от 4 до 6,6 тысячи за номер. Но постоянные туристы облюбовали частный сектор — вполне комфортные условия здесь можно получить за 500 рублей в сутки.