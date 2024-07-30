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Posted 30 июля, 10:17

Published 30 июля, 10:17

Modified 10 сентября, 04:43

Updated 10 сентября, 04:43

Ехать ли в Ейск: 5 плюсов и 3 минуса летнего отдыха на Азове

30 июля 2024, 10:17
Побывали в Ейске и оценили, что нравится отдыхающим, а что отталкивает туристов. Честный отзыв об отдыхе в Ейске — стоит ли ехать в 2024 году?

Всегда теплое море

Пляжи в Ейске разные, но вода везде одинаково чистая и теплая. Море несколько зеленоватого цвета, но пусть вас это не пугает — это особенности Таганрогского залива. Дно на пляжах без камней и мусора, мягкое и песчаное.

Много пляжей

Есть пляжи дикие и обустроенные, песчаные и ракушечные и даже с небольшой галькой. В городской черте пляжи Ейска снабжены всей необходимой инфраструктурой: шезлонгами, аттракционами, батутами, бассейнами, туалетами, зонтиками, душевыми.

Со стороны лимана — «детский» пляж. Он с неглубоким заходом и мягким песком. А вот Каменка — хоть и нравится местным и некоторым отдыхающим своей безлюдностью, довольно каменистый и имеет очень неудобный спуск и заход в море.

Недорогие кафе

В Ейске множество бюджетных точек общепита и точек фастфуда: шаурма, чебуреки, мороженое, шашлыки и комбо-обеды. Цены в них весьма демократичные и вполне можно наесться на 350–400 рублей.

Жилье у моря

Без жилья в Ейске вы точно не останетесь: здесь множество гостевых домов и баз отдыха недалеко от моря. Снять номер в сезон в стандартных номерах обойдется примерно от 4 до 6,6 тысячи за номер. Но постоянные туристы облюбовали частный сектор — вполне комфортные условия здесь можно получить за 500 рублей в сутки.

Нет толп туристов

Видели фото пляжей Крыма и Анапы, где в сезон люди на пляже загорают стоя, потому что негде лечь? В Ейске вы такого не увидите. Даже на центральном пляже достаточно места, чтобы разместиться вполне свободно.

Какие минусы у отдыха в Ейске

Самый главный минус отдыха в Ейске — недостаток ночных и молодежных развлечений. Молодежи может здесь показаться скучно. Но семейных отдыхающих, напротив, привлекают тишина, уют и спокойствие приморского городка.

Из других минусов можно отметить нехватку бесплатных туалетов и плохие дороги: автомобилистам и мамам с колясками может быть некомфортно.

#Екатерина Непомнящая#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
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