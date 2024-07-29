Центелла азиатская в косметике для лица: кому подходит и чего ждать от применения

Posted 29 июля, 05:56
Published 29 июля, 05:56
Modified 10 сентября, 04:03
Updated 10 сентября, 04:03
Центелла азиатская, или Centella asiatica, Cica, — лекарственная трава, растущая преимущественно во влажных, болотистых азиатско-тихоокеанских регионах. Это растение веками применялось в китайской народной медицине и упоминается еще в трудах Конфуция. Еще ее называют тигровой травой — по легенде тигры трутся о растение шкурами, чтобы раны быстрее восстанавливались.
В Азии центелла азиатская используется как уходовое средство для кожи, в Индии ее применяют для снижения тревожности и улучшения памяти, на Мадагаскаре травой лечат лепру, псориаз, волчанку и другие кожные заболевания.
Современная медицина доказывает эффективность Centella asiatica, хотя косметические компании обратили свое внимание на свойства травы сравнительно недавно, после того как растительный компонент стали включать в состав косметических средств корейские производители.
Основными активными компонентами Centella asiatica являются сапонины — вещества, обладающие заживляющим и успокаивающим действием. Кроме того, в растении содержится множество питательных веществ, полезных для кожи: жирные кислоты, витамины В и С, бета-каротин, флавоноиды, аминокислоты. Находящийся в составе мадекассосид ускоряет кровообращение, обладает омолаживающим и регенерирующим действием.
Centella asiatica используется в составе косметической продукции как мощный антиоксидант. Растение стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, коллагена, снимает воспаление, обладает антибактериальным и противовирусным эффектом. Поэтому у центеллы азиатской весьма широкий спектр применения в косметике:
Бьюти-эксперт, директор Reed Exhibitions Russia, организатор выставки косметики InterCHAR Анна Дычева:
«Ищите средства с Centella asiatica, которые должны оставаться на коже (маски, кремы, сыворотки), — только тогда центелла будет действительно эффективна. Но выбор продуктов огромен — она содержится в шампунях, лосьонах для тела, даже в туши для ресниц!»
Главный эффект от центеллы азиатской — восстанавливающее действие. В косметологии и дерматологии этот компонент решает следующие задачи:
Косметологи считают, что косметика с Centella asiatica подходит практически всем. Сухой коже она поможет быстро восстановить защитные функции и удерживать влагу, чувствительной — уменьшить покраснения и воспаления и меньше реагировать на раздражители, жирной и проблемной — быстро регенерировать и заживать.
С точки зрения иммунотоксичности и канцерогенности косметика с центеллой азиатской — одно из немногих абсолютно безопасных уходовых средств для наружного применения. Эффективность и безопасность Centella asiatica научно доказаны, но не следует исключать индивидуальную непереносимость компонентов.
Кроме того, врачи не рекомендуют использовать средства с Centella asiatica при кожных заболеваниях в острой фазе.
Бьюти-блогер и эксперт по косметике Настя Сураева:
«У центеллы нет побочных эффектов, негативные реакции кожи встречаются в редких случаях индивидуальной непереносимости. Тогда может возникнуть жжение, но без долгосрочных последствий».
Косметические средства с центеллой азиатской можно использовать каждый день для улучшения барьерной функции кожи, снятия раздражений, поддержания влажности эпидермиса. Кремы с Cica можно использовать на ночь и в дневное время.
Перед нанесением косметики тщательно вымойте лицо и нанесите средство мягкими круговыми движениями, уделяя больше внимания проблемным зонам. По отзывам косметологов, косметика с Centella asiatica демонстрирует улучшения после трех дней применения. Всего за несколько дней уменьшаются покраснения, устраняются мелкие морщинки, а кожа становится гладкой, упругой и сияющей.
Косметикой с центеллой азиатской можно пользоваться постоянно, если вам это кажется необходимым. Она подходит для любого времени года и предназначена для регулярного применения. Особенно полезны косметические средства с Centella asiatica людям, живущим в мегаполисах и промышленных городах. В таких регионах кожа испытывает постоянный стресс, а Cica улучшает защитные барьеры дермы, насыщает кожу влагой и способствует ее регенерации.
Косметологи называют средства с центеллой азиатской одним из самых перспективных направлений бьюти-индустрии. Всего за несколько лет Cica превратилась в мейнстрим-ингредиент современной уходовой косметики для чувствительной и проблемной кожи.
Косметолог Ксения Вебер:
«Компонент уникален тем, что не имеет ограничений в применении и сочетании, в том числе и по возрасту. Такой косметикой может пользоваться как подросток, так и зрелый человек. Она великолепно регенерирует кожу, омолаживает ее, способствует выработке коллагена 1-го и 3-го типа. Поэтому растение отлично подходит чувствительной коже, с розацеа, акне и возрастными изменениями».
Молекулярный биолог, косметолог Юлия Дробышева:
«Продукты с центеллой азиатской рекомендованы к применению людям с проблемной кожей, склонной к воспалениям, акне, рубцам и пигментации. Полезна центелла и для зрелой кожи, так как способствует укреплению коллагена и эластина. Согласно клиническим исследованиям, экстракт Cica можно использовать в качестве посттравматического регенерирующего средства после проведения косметологических процедур, например лазерной шлифовки».
Лицензированный косметолог Лиза Ли:
«Кремы Cica — находка для раздраженной, чувствительной кожи. Они успокаивают и укрепляют эпидермальный слой кожи, борясь с признаками старения и оказывая успокаивающее действие тем, кто борется с псориазом, обострениями и экземой. Если у вас розацеа или кожа, склонная к акне, кремы с Cica могут обеспечить отличное заживление. Если у вас жирная кожа, крем с Cica интенсивно увлажняет, предотвращая жирность».
Аллергические реакции на центеллу азиатскую практически не встречаются. Однако если после применения косметики с Cica появились покраснения или зуд, то лучше отказаться от ее использования.
Реакция кожи на тот или иной косметический продукт зависит не от одного ингредиента, а от всего состава. При проблемной коже лучше посоветоваться со специалистом по поводу применения косметики.
Да, один из компонентов центеллы, азиатикозид, улучшает деятельность клеток, ответственных за выработку меланина и уменьшает выраженность пигментных пятен.
Косметические средства с Centella asiatica часто имеют приставку Cica. Но не всегда. Можно встретить другое название ингредиента — asiatic acid, madecassic acid, madecassoside, asiaticoside, centella asiatica extract.
Производители косметики учитывают сочетаемость ингредиентов в составе того или иного средства. Центелла азиатская может быть в разных видах — изолят, кислота, экстракт.
Для жирной кожи выбирайте средства с ниацинамидом, мадекассосидом, экстрактом корня куркумы. Для проблемной кожи ищите в составе керамид NP, бета-глюкан, пантенол. Если вы хотите придать коже упругость и подтянутость, а также устранить признаки старения, то в составе должны быть витамин С, экстракты зеленого чая и виноградных косточек.
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