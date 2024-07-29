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Posted 29 июля, 17:59

Published 29 июля, 17:59

Modified 10 сентября, 04:40

Updated 10 сентября, 04:40

Любовный гороскоп на неделю с 29.07 по 04.08.2024

Любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: 29.07 — 04.08.2024

29 июля 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
Любовный гороскоп на неделю с 29.07 по 04.08.2024
Обаятельных Овнов ждут толпы ухажеров, Львы — встретят того самого, кто идеально подходит им, а Скорпионы будут ощущать острую потребность в любви. Какие еще события ждут на любовном фронте одиноких и состоящих в паре знаков зодиака — в материале NEWIA.

Гороскоп с 29 июля по 4 августа 2024 года

ОВЕН

Одинокие Овны на этой неделе уделят особое внимание собственному имиджу: будут более тщательно следить за своим внешним видом, что привлечет больше внимания и благосклонности со стороны противоположного пола. В то время, как количество ухажеров вокруг вас будет постепенно увеличиваться, нужно сохранять непредвзятость. Овнам со своей второй половинкой на этой неделе нужно быть более внимательными и терпеливыми: избегать задевать чувства друг друга из-за сиюминутного нетерпения, больше общаться и быть более терпимыми.

ТЕЛЕЦ

У одинокого Тельца на этой неделе может появиться желание завоевывать мир. Смело добивайтесь человека, который вам нравится, и возможно вы положите начало прекрасным отношениям. Тельцу, у которого уже есть партнер, нужно больше взаимопонимания для решения проблем, чтобы сделать отношения более стабильными и приятными.

БЛИЗНЕЦЫ

Одиноким Близнецам на этой неделе нужно научиться освобождаться от бремени прошлого, быть открытыми новым отношениям и не позволять теням прошлого влиять на настоящее и будущее. Не смотря на тесное общение со своим партнером? Близнецам следует избегать чрезмерной зависимости друг от друга. Необходимо создавать независимое личное пространство, чтобы поддерживать хорошее общение и взаимопонимание, в тоже время действуя сообща.

Гороскоп на июль–август 2024 годаГороскоп на июль–август 2024 года
Гороскоп на июль–август 2024 года. Фото: Изображение Midjourney

РАК

Одинокому раку, возможно, потребуется больше мужества и уверенности в себе, чтобы заняться любовными отношениями на этой неделе. Не бойтесь выражать свои эмоции, смело сделайте первый шаг, и возможно, вам улыбнется неожиданная удача. Ракам и их партнерам на этой неделе нужно уделять больше внимания чувствам и потребностям друг друга, понимать и поддерживать любимых.

ЛЕВ

Одинокие Львы могут встретить на этой неделе кого-то, кто им подходит. Благодаря взаимопониманию и общению у них есть возможность начать прекрасные отношения. Для Львов, у которых уже есть партнер, появится потребность больше заботиться друг о друге, вместе справляясь с жизненными трудностями, которые в дальнейшем только укрепят чувства.

ДЕВА

Одинокой Деве на этой неделе нужно научиться расслабляться, не быть слишком нервной и нарочитой и показать свою истинную сущность, чтобы привлечь нужного человека. Дева с партнером могут усилить чувства друг друга, радуя любимых небольшими сюрпризами, заботой, наслаждаясь приятным времяпрепровождением, укрепляя тем самым молчаливое понимание и близость друг друга.

Любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиакаЛюбовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. Фото: Изображение Midjourney

ВЕСЫ

Одинокие Весы могут испытывать некоторый комплекс эмоциональной неполноценности, но смелое выражение своих истинных мыслей откроет перед вами новые возможности. Не бойтесь быть отвергнутым, смело сделайте первый шаг и вас могут ожидать неожиданные приятные повороты судьбы. Весы, у которых есть партнер, в процессе совместного планирования будущего должны поддерживать, понимать и терпимо относиться друг к другу, чтобы создать счастливую совместную любовь.

СКОРПИОН

Одинокие Скорпионы на этой неделе могут чувствовать беспокойство, стремясь поскорее найти дом любви. Однако рекомендуется, чтобы они отнеслись к этому спокойно, не преследовали свою цель вслепую и дали себе достаточно времени, чтобы получше узнать друг друга. Скорпиону с партнером необходимо научиться сохранять равновесие в отношениях, оказывать друг другу больше поддержки и понимания.

СТРЕЛЕЦ

Одинокие Стрельцы на этой неделе могут постепенно открывать свою душу, впуская внешний мир в свои сердца, активно проявлять себя и надеяться встретить «своих» людей. Стрелец, у которого есть партнер, может на этой неделе более общаться более тесно, укреплять взаимопонимание друг с другом, строить совместные планы на будущее и иметь более стабильные отношения.

Гороскоп отношений для всех знаков зодиакаГороскоп отношений для всех знаков зодиака
Гороскоп отношений для всех знаков зодиака. Фото: Изображение Midjourney

КОЗЕРОГ

Одиноким Козерогам на этой неделе может повезти: благодаря общественным мероприятиям или знакомству у них есть возможность встретить любимого человека. У Козерогов с партнером могут возникнуть небольшие трения и недопонимание. Для преодоления трудностей и сохранения чувств необходимо больше общения.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи не будут ждать момент, когда кто то обратит на них внимание, но в тоже время они не будут действовать напористо. Показать свое расположение и получить ответную реакцию — вот на что рассчитывают эти знаки зодиака на этой неделе. Со своей второй половинкой Водолеи будут держаться обособленно и в тоже время жадно просить внимания.

РЫБЫ

Для одиноких Рыб эта неделя обернется большой удачи. Независимо от того, где вы находитесь, можно встретить кого-то, кто вызывает у вас восторг. Смело воспользуйтесь этой возможностью и стремитесь к любви. Для Рыб и их партнеров уютное взаимопонимание пойдет дальше, они будут совместно строить планы на будущее и вносить свой вклад в свою лучшую жизнь.

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