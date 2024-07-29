Любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: 29.07 — 04.08.2024

Одинокие Овны на этой неделе уделят особое внимание собственному имиджу: будут более тщательно следить за своим внешним видом, что привлечет больше внимания и благосклонности со стороны противоположного пола. В то время, как количество ухажеров вокруг вас будет постепенно увеличиваться, нужно сохранять непредвзятость. Овнам со своей второй половинкой на этой неделе нужно быть более внимательными и терпеливыми: избегать задевать чувства друг друга из-за сиюминутного нетерпения, больше общаться и быть более терпимыми.