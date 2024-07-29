Эти 7 трендов интерьера 2000-х снова возвращаются в моду

Начало 2000-х охватывало все самое смелое и гламурное, включая принты с животными. От теплых тонов с изображением гепарда и леопарда до прохладных черно-белых с изображением зебры. Эти тренды Y2K design возвращаются как в домашний декор, так и в моду. Самое замечательное в принтах с животными — это их универсальность и поистине неподвластная времени привлекательность. Несмотря на то, что они смелые и бросаются в глаза, они также являются классическим элементом дизайна, который незаметно может сойти за нейтральный.