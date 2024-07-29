Эти 7 трендов интерьера 2000-х снова возвращаются в моду

Posted 29 июля, 17:06
Published 29 июля, 17:06
Modified 10 сентября, 04:40
Updated 10 сентября, 04:40
В последние годы в мире дизайна преобладали нейтральные цвета, натуральные текстуры и минималистичные интерьеры. Однако маятник качнулся в противоположном направлении и теперь люди стремятся к пространствам, наполненным цветом, комфортом и характером.
Начало 2000-х идеально подходит для выражения индивидуальности через интерьер, которое характеризовалось яркими цветами, кричащими узорами, причудливыми мотивами и максималистской эстетикой. Это была эпоха, когда появились телешоу о переделке и благоустройстве домов, которые вдохновили тысячи людей на современный и яркий ремонт, в корне отличающийся от советского.
Бабочки, ставшие главным трендом в начале 2000-х, можно было увидеть во всем — от заколок для волос до женских топов. В настоящий момент этот принт наблюдается на обеденных тарелках, обивочной ткани и даже обоях. Отчет Pinterest показывает, что количество запросов на «причудливый декор» увеличилось на 4690% по сравнению с прошлым годом, а игривый мотив бабочки как нельзя лучше вписывается в эту категорию.
Вернуть ностальгический образ этого времени можно с помощью эффектных обоев в дамской комнате или мягкого акцентного кресла в спальне.
Есть версия, что фильм «Барби» стал основоположником возвращения в моду всего розового и эта тенденция только набирает силу благодаря возвращению эстетики 2000-х. Согласно отчету Pinterest, количество поисковых запросов по запросу «розовый декор» увеличилось на 280%, из чего следует вывод, что люди стремятся к пространствам, наполненным цветом.
Ярко-розовый — смелый и игривый цвет, идеальный способ наполнить пространство юной и позитивной энергией.
Если вы задаетесь вопросом, с чем сочетать ярко-розовый, нет лучшего способа передать эстетику начала 2000-х, чем наложить на него зеленый лайм. Этот энергичный цвет выглядит так же необычно, как и при индивидуальном использовании.
Чтобы сделать лаймово-зеленый цвет более актуальным, сочетайте его интенсивную насыщенность с натуральными материалами, такими как деревянные паркетные полы и ротанговая мебель, которые объединяют природные элементы и сочный цвет.
Начало 2000-х охватывало все самое смелое и гламурное, включая принты с животными. От теплых тонов с изображением гепарда и леопарда до прохладных черно-белых с изображением зебры. Эти тренды Y2K design возвращаются как в домашний декор, так и в моду. Самое замечательное в принтах с животными — это их универсальность и поистине неподвластная времени привлекательность. Несмотря на то, что они смелые и бросаются в глаза, они также являются классическим элементом дизайна, который незаметно может сойти за нейтральный.
Идея комфорта была важной составляющей домашнего декора на рубеже второго тысячелетия. Яркий пример — главный предмет интерьера подростковой спальни 2000-х кресло-мешок, которые снова в моде и стали еще лучше, чем когда-либо. В ассортименте различные размеры, материалы и дизайн: можно выбрать желтое кресло-мешок, напоминающее о начале миллениума или классический серый цвет, который придаст детской комнате взрослый оттенок классики.
Интерьеры, которые создавались 20 лет назад, придерживаются максималистского подхода к дизайну «чем больше, тем лучше», который сегодня снова пользуется популярностью. Яркие цвета заменяют нейтральные серые, смешанные узоры заменяют однотонные поверхности, а причудливые мотивы и эклектичный декор возвращают индивидуальность в ранее спокойные интерьеры.
Тенденции моды и дизайна интерьеров всегда шли в ногу на протяжении всей истории их существования. Актуальный тренд на 2000-е также нашел отражение в наших домах. Например, согласно отчета Pinterest количество запросов на «шорты в клетку» увеличилось на 770% по сравнению с прошлым годом, поэтому можно заметить возрождение этого классического рисунка и в мире интерьеров.
Чтобы придать клетке современный оттенок, используйте его в небольших дозах с помощью неожиданных цветов, а также смешивая с контрастными узорами для создания многослойного дизайна.
В последние несколько лет предпочтительным металлом в ванной комнате и на кухне была латунь. Однако в настоящее время серебряная отделка переживает невероятную популярность.
Блестящий полированный хром был главной тенденцией в начале 2000-х, став заменой безвкусного золота, оставленное 90-ми. Сочетайте серебристый цвет с натуральными материалами, такими как дерево и камень.
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