Барбикор: как повторить главный тренд 2024 года

Барби, как известно, длинноволосая блондинка. Но какой бы цвет волос вы ни предпочли, прическа должна быть аккуратной и элегантной. К вечерним или деловым выходам подойдут улитка или низкий пучок. На вечеринку можно распустить волосы, убрав их со лба стильным ободком со стразами, или же собрать волосы в высокий хвост. Единственное, чего не терпит барбикор, — это небрежности, поэтому дерзкие укладки лучше оставить для образов в другом стиле.