Барбикор: как повторить главный тренд 2024 года

Posted 29 июля, 07:37
Published 29 июля, 07:37
Modified 10 сентября, 04:03
Updated 10 сентября, 04:03
У массового помешательства на гардеробе киношной куклы в исполнении Марго Робби даже есть название — барбикор (barbiecore), то есть стиль Барби. Если говорить о его истоках, то стоит ненадолго вернуться в конец 90-х — начало нулевых, когда розовый тоже был в тренде благодаря культовому фильму «Блондинка в законе». А самой яркой представительницей зарождающегося стиля Барби стала гламурная тусовщица Пэрис Хилтон, которая щеголяла на красных дорожках в мини-юбках, топах, украшенных стразами, и босоножках на платформе.
Затем розовый на долгое время впал в немилость из-за своего легкомысленного посыла. И его триумфальным возвращением можно назвать только 20-е годы нового столетия, а именно 2023-й, когда институт цвета Pantone объявил розовый цветом года. Вишенкой на торте стал показ модного дома Valentino, который представил коллекцию в оттенках фуксии. А за ним и другие дизайнеры обратились к этой цветовой гамме.
Стиль барбикор — это не только определенные фасоны в одежде, это целая философия, которая привлекает людей своей свободой, оригинальностью, бунтарским духом.
«Барбикор — своего рода воспоминание об утраченной беззаботности, легкости, красоте и радости жизни. То, чего недостает сегодняшнему дню. Фильм „Барби“ дал повод вновь начать строить свой „розовый мир“, в котором царят счастье и добро», — говорит стилист Полина Миклашевская.
Судя по фильму, стиль Барби — это мини-платья и юбки, брюки-клеш с заниженной талией, укороченные топы. «Это тенденции молодежной моды», — могут возразить дамы элегантного возраста. Однако это не совсем так, убеждают стилисты.
«Новый тренд — это умение носить яркие вещи, предпочтительно розового цвета: топы и брюки, очки и серьги, обувь, как можно больше стразов. Вариантов нарядиться в Барби сейчас огромное разнообразие: кто-то предпочитает полностью облачиться в розовое, некоторые выбирают лишь акцентные аксессуары и обувь. Определяться вам, лишь бы все это было уместно», — говорит Полина Миклашевская.
Кукла Барби практически точная копия современных моделей — тонкая, изящная, стройная, длинноногая. Что же делать, если у вас другой тип фигуры? Забыть о тренде и остаться без ярких нарядов? Ни в коем случае. Далее дадим небольшие подсказки, какие модели в розовом цвете лучше выбирать представительницам разного типа фигур.
Женщины с фигурой типа «груша» имеют узкие покатые плечи, тонкую талию и ярко выраженные бедра. Чтобы сбалансировать пропорции, им необходимо сделать акцент на верхней части тела. Отлично подойдут топы с воланами и оборками, блузки с пышными рукавами, футболки с V-образным вырезом.
У представительниц этого типа фигуры имеется небольшой животик, талия не выражена, большая грудь, широкие бедра. Облегающие наряды для таких девушек — строгое табу. Их можно заменить на трапециевидные платья, свободные туники с джинсами-скинни, полуоблегающие комбинезоны, широкие брюки с блейзерами.
Широкие плечи в сочетании с узкими бедрами — это основные признаки фигуры типа «перевернутый треугольник». Девушкам с такой фигурой стоит избегать топов и блузок с крупным принтом, облегающих брюк и юбок. Хорошо подойдут платья с отрезной талией и пышным низом, юбки-трапеции, брюки с защипами на талии.
По сути, такую фигуру можно назвать идеальной. Ее силуэт напоминает очертания песочных часов: высокая грудь, узкая талия, округлые бедра. Представительницам таких форм подойдут все наряды из гардероба Барби: и мини-юбки с твидовыми жакетами, и кроп-топы с джинсами-бойфрендами, и элегантные коктейльные платья.
Барбикор не ограничивается какими-то определенными фасонами. Носить можно все, что кажется вам интересным, оригинальным и, главное, подходящим вашей фигуре. В приоритете, конечно, розовый цвет, но допускаются и другие цвета, принты, текстуры.
Барби живет в розовой вселенной, поэтому многие ее наряды гармонируют с этим оттенком. Палитра розового очень многообразна: это и яркая фуксия, и пудрово-розовый, и коралловый, и малиновый. И все же гардероб Барби — это не тотально розовые вещи. В фильме она носит и матросскую тельняшку, и серебристое мини-платье, вышитое пайетками, и голубой сарафан.
Образы Барби всегда очень стильные и элегантные, к ним и обувь требуется под стать. В основном это туфли-лодочки, босоножки на платформе, сабо и мюли на каблуке. Часто обувь в стиле барбикор украшена стразами, искусственными цветами, затейливыми пряжками.
Этой детали гардероба нужно уделить особое внимание: в барбикоре приветствуется обилие аксессуаров. В фильме мы видим, как Барби то и дело меняет сумочки, головные уборы, шарфики, платки, очки и пр. Поэтому запасаемся аксессуарами разных оттенков, чтобы сбалансировать обилие розового цвета. Мастхэв сезона — розовая сумочка в виде сердца.
Барби, как известно, длинноволосая блондинка. Но какой бы цвет волос вы ни предпочли, прическа должна быть аккуратной и элегантной. К вечерним или деловым выходам подойдут улитка или низкий пучок. На вечеринку можно распустить волосы, убрав их со лба стильным ободком со стразами, или же собрать волосы в высокий хвост. Единственное, чего не терпит барбикор, — это небрежности, поэтому дерзкие укладки лучше оставить для образов в другом стиле.
Для мейкапа в стиле Барби приобретите палетку розовых теней разных оттенков. Для повседневного макияжа можно выбрать более сдержанный персиковый и коралловый, ну, а для выхода — яркий розовый и даже пурпурный. Форму глаз необходимо подчеркнуть изящными стрелками и увеличить выразительность взгляда ресницами, подкрученными при помощи специальной туши. И конечно, не забываем про румяна и блеск для губ.
Самый популярный маникюр в стиле барбикор — это розовый френч. Аккуратное светло-розовое покрытие с яркой полоской у края стало трендовым после выхода фильма о легендарной кукле. Также Барби любит блеск во всем его проявлении, поэтому не стесняйтесь покупать лак с шиммером и глиттером. Тем, кто любит принтованные узоры на ногтях, можно экспериментировать сколько угодно, но обязательно используйте в палитре розовый, чтобы соответствовать эстетике стиля.
Барби во все времена воплощала женственные образы и носила культовые платья, созданные специально для нее ведущими домами моды. Поэтому поклонницам барбикора следует отказаться от образов унисекс и отдать предпочтение платьям, юбкам, блузкам, элегантным костюмам, которые так любит Барби.
Платья в гардеробе Барби действительно культовый предмет. Для барбикора оптимальным выбором станут нежные легкие платьица с расклешенной юбкой, рукавами-фонариками, кружевным воротником. Приветствуется отделка рюшами, оборками, воланами, кружевом. Длина преимущественно мини или миди. Но если речь идет о вечернем платье, то можно надеть и наряд в пол.
Спорт-шик тоже не чужд девушкам, которые фанатеют от барбикора. Поэтому джоггеры, брюки-карго и чиносы смело сочетаем с топами, толстовками, худи и олимпийками. Джинсы носим а-ля Барби — с заниженной талией, желательно расшитые вышивкой, стразами или пайетками. Ну, а на ноги не забудьте надеть розовые кеды или слипоны.
В арсенале любительниц барбикора, как правило, множество купальников самого разного фасона. Что их всех объединяет? Конечно, яркие цвета, причем необязательно розовые, но и неоновые салатовые, красные, голубые, желтые, однотонные и принтованные. Главное, чтобы фото с пляжного отдыха получились красочными и динамичными — совсем как у киношной Барби.
Трудовые будни у Барби тоже раскрашены яркими оттенками. Кто сказал, что деловые костюмы обязательно должны быть черными или серыми? Вовсе нет. Девушки, обожающие барбикор, носят мягкие твидовые костюмы пастельных оттенков, яркие блейзеры со строгими юбками-карандаш, укороченные пиджаки и брюки с высокой талией.
В холодный сезон поверх делового костюма или брючного ансамбля уместны пальто формата оверсайз. Кстати, розовые и лиловые будут особенно в тренде. Венцом шика стиля Барби является розовая шубка из искусственного меха.
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