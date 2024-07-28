Полезные блины с овсянкой: вкусный и питательный завтрак на лето

Невероятно вкусные, полезные блинчики, в состав которых не входит мука и сахар. Вкус у них напоминает орех, но на самом деле они готовятся просто из овсянки. Их можно подавать к завтраку или в качестве изысканного десерта.

Рецепт блинчиков их овсяных хлопьев Для приготовления 6 блинчиков вам понадобиться: 150 г овсяных хлопьев

2 яйца

3 столовые ложки молока

1 чайная ложка ванильного порошка

1 щепотка соли

сливочное, кокосовое масло или другой жир Как приготовить: 1. Смешайте овсянку, яйца и молоко и дайте им настояться в течение 15 минут. 2. Приготовленную массу взбейте блендером, перемешайте с ванильным сахаром и солью. 3. Обжаривайте блинчики в небольшом количестве сливочного или кокосового масла на среднем или сильном огне, пока они не станут золотистыми. 4. Подавайте блинчики теплыми. По желанию их можно полить шоколадным топпингом и добавить кусочки банана. Читайте также: Лучше чем с помидорами: яичница с баклажанами на завтрак Салат с необычной подачей: спагетти из овощей за 20 минут! Кабачковый соус с маскарпоне и чесноком на поджаристом хлебе