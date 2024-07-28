Полезные блины с овсянкой: вкусный и питательный завтрак на лето

Posted 28 июля, 15:22
Published 28 июля, 15:22
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
1. Смешайте овсянку, яйца и молоко и дайте им настояться в течение 15 минут.
2. Приготовленную массу взбейте блендером, перемешайте с ванильным сахаром и солью.
3. Обжаривайте блинчики в небольшом количестве сливочного или кокосового масла на среднем или сильном огне, пока они не станут золотистыми.
4. Подавайте блинчики теплыми. По желанию их можно полить шоколадным топпингом и добавить кусочки банана.