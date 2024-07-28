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Posted 28 июля, 15:22

Published 28 июля, 15:22

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Вкусно ем и худею: полезные летние блинчики с овсянкой

Полезные блины с овсянкой: вкусный и питательный завтрак на лето

28 июля 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney
Вкусно ем и худею: полезные летние блинчики с овсянкой
Невероятно вкусные, полезные блинчики, в состав которых не входит мука и сахар. Вкус у них напоминает орех, но на самом деле они готовятся просто из овсянки. Их можно подавать к завтраку или в качестве изысканного десерта.

Рецепт блинчиков их овсяных хлопьев

Для приготовления 6 блинчиков вам понадобиться:

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки молока
  • 1 чайная ложка ванильного порошка
  • 1 щепотка соли
  • сливочное, кокосовое масло или другой жир

Как приготовить:

1. Смешайте овсянку, яйца и молоко и дайте им настояться в течение 15 минут.

2. Приготовленную массу взбейте блендером, перемешайте с ванильным сахаром и солью.

3. Обжаривайте блинчики в небольшом количестве сливочного или кокосового масла на среднем или сильном огне, пока они не станут золотистыми.

4. Подавайте блинчики теплыми. По желанию их можно полить шоколадным топпингом и добавить кусочки банана.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Завтрак#Рецепты#Быстрые рецепты#Простые рецепты#Рецепты для худеющих#Блины
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