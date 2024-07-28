Как создать финансовую подушку безопасности: 5 ключевых шагов

Posted 28 июля, 16:43
Published 28 июля, 16:43
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Очень важно отслеживать все расходы, которые нужно терпеливо записываться в тетрадь. Цель состоит в том, чтобы узнать и оценить, какие траты были лишними и могли бы составить будущие сбережения.
Правило 50/30/20, авторство которого принадлежит Элизабет Уоррен, сенатору и преподавателю США, является одним из наиболее эффективных методов экономии денег.
Еще один простой и эффективный метод откладывать деньги — автоматизировать сбережения. Настройте в онлайн-банке ежемесячный перевод определенной суммы денег с текущего счета на депозитный.
Создание чрезвычайного фонда очень важно в случае непредвиденных обстоятельств и безусловно является отличным способом сэкономить деньги. Эксперты считают, чтобы иметь хороший финансовый буфер, вы должны откладывать от трех до шести ежемесячных зарплат.
Таким образом, вы можете начать отчислять каждый месяц небольшую сумму, которая будет составлять финансовую подушку безопасности.
Часто случается, что покупать берет ненужный товар, без которого можно спокойно обойтись. Заведите правило подождать с покупкой 24 часа, прежде чем понять, насколько действительно полезен или необходим предмет, который вы собираетесь купить.