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Posted 28 июля, 16:43

Published 28 июля, 16:43

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Как сэкономить деньги: 5 хитростей

Как создать финансовую подушку безопасности: 5 ключевых шагов

28 июля 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney
Как сэкономить деньги: 5 хитростей
«Я не могу экономить» — на самом деле предлог, чтобы этого не делать. Откладывать деньги легко, если вы знаете, зачем вам это нужно.

5 самых действенных способов начать откладывать на буфер безопасности

1. Отслеживание расходов

Очень важно отслеживать все расходы, которые нужно терпеливо записываться в тетрадь. Цель состоит в том, чтобы узнать и оценить, какие траты были лишними и могли бы составить будущие сбережения.

2. Правило 50/30/20

Правило 50/30/20, авторство которого принадлежит Элизабет Уоррен, сенатору и преподавателю США, является одним из наиболее эффективных методов экономии денег.

Ежемесячный бюджет, который у вас есть, должен быть разделен на три части:

  • 50% приходится на основные расходы, такие как аренда, взнос по ипотеке, коммунальные услуги и расходы на питание.
  • 30% — относится к дополнительным расходам, связанные с развлечениями, досугом, оплатой абонемента в спортзал, косметики и так далее.
  • 20% — для погашения долгов или накопления сбережений.

3. Автоматическое накопление

Еще один простой и эффективный метод откладывать деньги — автоматизировать сбережения. Настройте в онлайн-банке ежемесячный перевод определенной суммы денег с текущего счета на депозитный.

4. Чрезвычайный фонд

Создание чрезвычайного фонда очень важно в случае непредвиденных обстоятельств и безусловно является отличным способом сэкономить деньги. Эксперты считают, чтобы иметь хороший финансовый буфер, вы должны откладывать от трех до шести ежемесячных зарплат.

Таким образом, вы можете начать отчислять каждый месяц небольшую сумму, которая будет составлять финансовую подушку безопасности.

5. Правило 24/48 часов

Часто случается, что покупать берет ненужный товар, без которого можно спокойно обойтись. Заведите правило подождать с покупкой 24 часа, прежде чем понять, насколько действительно полезен или необходим предмет, который вы собираетесь купить.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Накопления#Подушка безопасности
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