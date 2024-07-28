Холодный картофельный салат с редисом и зеленым луком

Простой и вкусный картофельный салат с редисом и зеленым луком, который великолепен в сочетании с нежной сметанной заправкой. Салат можно подавать ко всему, от шашлыка до фрикаделек, он обязательно понравится как детям, так и взрослым.