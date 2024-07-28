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Posted 28 июля, 15:48

Published 28 июля, 15:48

Modified 10 сентября, 04:37

Updated 10 сентября, 04:37

Холодный картофельный салат с редисом и зеленым луком

28 июля 2024, 15:48
Простой и вкусный картофельный салат с редисом и зеленым луком, который великолепен в сочетании с нежной сметанной заправкой. Салат можно подавать ко всему, от шашлыка до фрикаделек, он обязательно понравится как детям, так и взрослым.

Рецепт картофельного салата с редисом и зеленым луком в сметанном соусе

Для приготовления на 4 персоны вам понадобиться:

  • картофель 500 г (мелкий)
  • редис около 200 г
  • 1 луковица
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 1 чайная ложка сахара
  • соль
  • перец

Как приготовить:

  1. Промойте картофель и отварите его в слегка подсоленной воде до готовности. Слейте воду и дайте ему полностью остыть в посуде.
  2. Нарежьте репчатый лук тонкой соломкой репчатый лук, зеленый лук — перышками, мелкую редиску — четвертинками.
  3. Смешайте сметану, майонез и сахар в миске. Приправьте по вкусу небольшим количеством соли и перца и заправьте им смесь из картофеля, лука и редиса.
  4. Украсьте салат, посыпав сверху оставшимися кружочками редиса и зеленым луком.
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#Эмилия Шпилева#Еда#Салат#Салаты с овощами#Рецепты#Быстрые рецепты#Простые рецепты
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