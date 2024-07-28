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Posted 28 июля, 17:15

Published 28 июля, 17:15

Modified 10 сентября, 04:38

Updated 10 сентября, 04:38

Гороскоп на 29 июля — 4 августа: новый флирт, старые дела и перезагрузка

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: новый флирт, старые дела и перезагрузка

28 июля 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
Гороскоп на 29 июля — 4 августа: новый флирт, старые дела и перезагрузка
Рассказываем, что ждет знаки зодиака на последней неделе перед ретроградным Меркурием, а также какие события и чувства будут давлеть над людьми.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года

Начинается определенный период, который может привести к тому, что знаки зодиака начнут свою жизнь с новым импульсом. Возможны запоздалые мысли в сердечных делах, желание вернуть отношения или сблизиться с давно понравившимся человеком, поскольку Венера во Льве способствует флирту.

  • На этой неделе огненные знаки (Овны, Львы, Стрельцы) энергичны и будут жить новыми страстями.
  • Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) сосредоточены на работе, размышляя над некоторыми эмоциональными проблемами.
  • Для воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) начинается период обновления.
  • Знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) будут чувствовать себя более уверенно и продолжат думать о том, как изменить свою жизнь.

Наступающий август 2024 года открывает важный сезон: полнолуние в Козероге завершило фазу, которая началась в январе прошлого года, положив начало эпохе перезагрузки, поворотов и новых начинаний. Дело в том, что 5 августа Меркурий начинает новое ретроградное движение на этот раз в знаке Девы, а затем с 15 августа в знаке Льва, где он останется до конца месяца.

Но самые интересные новости приходят от Луны, которая 4 августа становится новой в знаке Льва. Эта позиция будет побуждать знаки зодиака открываться новому опыту и чаще отдаваться своим страстям.

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