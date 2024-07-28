Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: новый флирт, старые дела и перезагрузка

Наступающий август 2024 года открывает важный сезон: полнолуние в Козероге завершило фазу, которая началась в январе прошлого года, положив начало эпохе перезагрузки, поворотов и новых начинаний. Дело в том, что 5 августа Меркурий начинает новое ретроградное движение на этот раз в знаке Девы, а затем с 15 августа в знаке Льва, где он останется до конца месяца.