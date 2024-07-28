Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: новый флирт, старые дела и перезагрузка

Posted 28 июля, 17:15
Published 28 июля, 17:15
Modified 10 сентября, 04:38
Updated 10 сентября, 04:38
Начинается определенный период, который может привести к тому, что знаки зодиака начнут свою жизнь с новым импульсом. Возможны запоздалые мысли в сердечных делах, желание вернуть отношения или сблизиться с давно понравившимся человеком, поскольку Венера во Льве способствует флирту.
Наступающий август 2024 года открывает важный сезон: полнолуние в Козероге завершило фазу, которая началась в январе прошлого года, положив начало эпохе перезагрузки, поворотов и новых начинаний. Дело в том, что 5 августа Меркурий начинает новое ретроградное движение на этот раз в знаке Девы, а затем с 15 августа в знаке Льва, где он останется до конца месяца.
Но самые интересные новости приходят от Луны, которая 4 августа становится новой в знаке Льва. Эта позиция будет побуждать знаки зодиака открываться новому опыту и чаще отдаваться своим страстям.
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