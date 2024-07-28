5 идей подарков для человека, у которого есть все

Posted 28 июля, 17:42
Published 28 июля, 17:42
Modified 10 сентября, 04:32
Updated 10 сентября, 04:32
Но если вы не знаете интересов того, кому предназначается подарок, можно презентовать ему что-нибудь универсальное, что может понравиться каждому. В этой статье вы найдете 5 вариантов оригинальных подарков для человека, у которого есть все.
Помните, раньше были в моде портативные фотоаппараты- «мыльницы», которые сразу печатали отснятое изображение? Теперь они тоже есть, правда, в более современном исполнении. Такой подарок может стать ностальгическим напоминанием о каких-то событиях в прошлом или отличным способом удивить друзей. Разумеется, пользоваться каждый день им будет неудобно, но зато он в некоторых случаях даст возможность получить уникальное памятное фото.
В наше время научиться рисовать могут даже люди, которые ранее не имели к этому занятию никакой склонности или способностей. Рисование расслабляет и успокаивает, поэтому картина по номерам может стать отличным вариантом для подарка человеку, у которого есть все. Сегодня как в онлайн, так и в офлайн-магазинах представлено множество различных вариантов таких картин с самыми разными сюжетами и самых разных размеров, так что с выбором проблем не будет.
А эта вещь прекрасно подойдет человеку, который любит смотреть на живой огонь, но при этом проживает в городской квартире. Биокамин не требует специальной установки и наличия трубы или вытяжки, он работает на биотопливе и при горении не выделяет дыма и вредных веществ, поэтому его можно использовать в закрытых помещениях. Самым лучшим вариантом подарка станет комплект: биокамин плюс биотопливо.
Квадрокоптер может стать отличным подарком человеку, который любит путешествовать и фотографировать живую природу или городской ландшафт. Научиться пользоваться этим устройством довольно просто, и при желании управлять им сможет даже ребенок. При выборе этого варианта для подарка новичку в управлении квадрокоптером следует выбирать гаджет с пультом, на котором будет присутствовать минимум кнопок, чтобы человек по неопытности не запутался в них.
И наконец. человеку, у которого есть все, можно подарить умную колонку. Такой гаджет поможет управлять умным домом, включать музыку, поставить напоминание на определенный день или будильник. Кроме того, в умной колонке обычно «живет» голосовой помощник, который может сообщить нужную информацию по запросу, озвучить прогноз погоды и даже рассказать анекдот. Умную колонку лучше дарить сразу с подпиской на музыку и другие сервисы.
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