Как смартфоны влияют на отношения и что с этим делать

Вы не заметили, как ваша крепкая и счастливая связь с партнером начинает трещать по швам? Возможно, причина кроется в «безобидной» привычке — постоянном использовании телефонов. Оказавшись в обществе социальных сетей, многие пары теряют связь как физически, так и эмоционально.

Одна из самых больших проблем возникает, когда пары отвлекаются на гаджеты перед сном. Это не только физически отдаляет партнеров, но и лишает возможности для важного эмоционального общения, которое укрепляет связь. Чтобы избежать разрушения отношений, попробуйте следующие советы: Ограничьте время в соцсетях: Установите лимит на время, проводимое в телефоне, особенно в вечерние часы. Разберитесь с причиной: Определите, почему вы постоянно тянетесь к телефону. Может, это способ убежать от проблем? Найдите альтернативные решения. Обсудите это с партнером: Спокойно поговорите о том, как использование телефона влияет на ваши отношения. Установите совместные правила, например, выделите время для общения без гаджетов. Использование этих простых стратегий поможет сохранить гармонию в отношениях и избежать неприятных разрывов, написал marieclaire.ru. Читайте также: 6 признаков того, что вы перегружены отношениями 8 токсичных привычек, которым не место в здоровых отношениях Что невестке неизбежно придется пережить, если она будет жить со свекровью