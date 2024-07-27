Как смартфоны влияют на отношения и что с этим делать

Posted 27 июля, 09:15
Published 27 июля, 09:15
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Одна из самых больших проблем возникает, когда пары отвлекаются на гаджеты перед сном. Это не только физически отдаляет партнеров, но и лишает возможности для важного эмоционального общения, которое укрепляет связь.
Чтобы избежать разрушения отношений, попробуйте следующие советы:
Использование этих простых стратегий поможет сохранить гармонию в отношениях и избежать неприятных разрывов, написал marieclaire.ru.