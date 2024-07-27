Менопауза в 5 раз увеличивает риск сердечного приступа — как сохранить здоровье

Женский гормон выполняет множество функций, среди которых — влияние на эластичность сосудов. Когда его уровень падает, сосудистые стенки перестают расслабляться, позволяя крови двигаться свободно. Жир, холестерин и кальций соединяются в бляшки и сужают артерии, еще больше препятствуя нормальному кровообращению. В конце концов, на стенке сосуда может образоваться крупный тромб, который в один «прекрасный» день оторвется, что приведет к весьма плачевным последствиям.