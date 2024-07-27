Менопауза в 5 раз увеличивает риск сердечного приступа — как сохранить здоровье

Posted 27 июля, 17:29
Published 27 июля, 17:29
Modified 10 сентября, 04:31
Updated 10 сентября, 04:31
Всему виной состояние менопаузы, негативно влияющее на организм в целом.
Ученые из Великобритании опубликовали печальную статистику: в стране из-за сердечных приступов ежегодно умирают 23 000 женщин. Это вдвое больше, чем от рака груди. Причем часто причиной сбоев в работе сердечно-сосудистой системы служит менопауза.
Исследователи из Британского кардиологического фонда провели эксперимент. Они наблюдали за состоянием 579 женщин в постменопаузе и выяснили, что в их кровеносных сосудах активно накапливались жировые бляшки. Причем участницы эксперимента принимали статины, которые должны были препятствовать процессу. Злую шутку с женским организмом играет эстроген, вернее, его недостаток.
Женский гормон выполняет множество функций, среди которых — влияние на эластичность сосудов. Когда его уровень падает, сосудистые стенки перестают расслабляться, позволяя крови двигаться свободно. Жир, холестерин и кальций соединяются в бляшки и сужают артерии, еще больше препятствуя нормальному кровообращению. В конце концов, на стенке сосуда может образоваться крупный тромб, который в один «прекрасный» день оторвется, что приведет к весьма плачевным последствиям.
В период менопаузы важно внимательно следить за своим состоянием. В первую очередь необходимо следить за уровнем холестерина. Посоветуйтесь со своим врачом и, если нет противопоказаний, начните принимать статины. Питайтесь правильно: для сердца очень полезна средиземноморская диета.
Следите за своим артериальным давлением. Часто симптомы менопаузы, такие как бессонница, потливость, учащенное сердцебиение, на самом деле являются признаками гипертонии.
Занимайтесь спортом. Умеренные физические нагрузки помогут избежать набора веса, который часто становится последствием снижения уровня эстрогена. Это важно, поскольку даже один лишний килограмм жира на животе может в 7 раз увеличить вероятность развития диабета 2-го типа. Будьте здоровы!
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