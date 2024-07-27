Что будет, если каждый день питаться фастфудом

Почему употребление жирной, пряной и соленой пищи нам особенно нравится? Этому, оказывается, есть научное объяснение. Дело в том, что человеческий мозг в ходе эволюции научился воспринимать такую еду как нечто необходимое, что в случае чего поможет выжить. А связано это с тем, что на заре цивилизации, в отсутствие холодильника и иных способов долгого хранения продуктов, предпочтение отдавалось максимально калорийной пище, служившей неким залогом выживаемости.