Что будет, если каждый день питаться фастфудом

Posted 27 июля, 19:38
Published 27 июля, 19:38
Modified 10 сентября, 04:32
Updated 10 сентября, 04:32
Почему употребление жирной, пряной и соленой пищи нам особенно нравится? Этому, оказывается, есть научное объяснение. Дело в том, что человеческий мозг в ходе эволюции научился воспринимать такую еду как нечто необходимое, что в случае чего поможет выжить. А связано это с тем, что на заре цивилизации, в отсутствие холодильника и иных способов долгого хранения продуктов, предпочтение отдавалось максимально калорийной пище, служившей неким залогом выживаемости.
Сегодня легко купить в магазине любые продукты, в том числе — длительного хранения, но мозг так и не переключился на новые реалии. Поэтому так важно сознательно ограничивать употребление пищи, способной нанести вред нашему организму или же попросту бесполезной для него.
Прежде всего, фастфуд бесполезен, так как содержит минимальное количество или не содержит вовсе полезных и необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ — клетчатки, витаминов, антиоксидантов, минералов и др. Но зато такая пища является буквально кладезем жиров и трансжиров — последние особенно вредны для организма, так как провоцируют воспалительные процессы и даже могут стать причиной развития злокачественных опухолей.
Помимо жиров, в фастфуде опасен избыток соли, который может привести к заболеваниям органов сердечно-сосудистой системы и задержке жидкости в организме.
Таким образом, в случае ежедневного употребления фастфуда человек будет недополучать полезные вещества, что в свою очередь станет причиной появления у него проблем не только с сердцем, сосудам, но также с почками, иммунитетом, органами пищеварения и др. Более того, при злоупотреблении фастфудом повышается риск развития злокачественных клеток.
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