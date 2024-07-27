14 причин, почему вы не богаты и никогда не будете миллионерами

Posted 27 июля, 11:58
Published 27 июля, 11:58
Modified 10 сентября, 04:36
Updated 10 сентября, 04:36
Многие люди всю свою жизнь мечтают стать богатыми и иметь возможность купить все, что пожелают. Кажется, что деньги гарантируют не просто хорошую жизнь, они могут сделать ее значительно приятнее и менее напряженной. Однако, подавляющему числу людей так никогда и не удается осуществить свои мечты. Почему?
Чаще всего человек ищет различные оправдания, например, что не смог позволить себе получить хорошее образование, выбрал не ту профессию, не имеет времени на зарабатывание денег.
Если вы думаете, что деньги связаны с интеллектом, образованием или с тем, какой продукт вы предлагаете, вы не разбогатеете. Помочь преодолеть финансовые барьеры без ведения бизнеса вам поможет писатель Божена Немцова, которая считает лучший путь к богатству — бережливость. Более короткий путь — сосредоточиться на увеличении продаж.
Вас воспитывали в духе, что богатыми людьми становятся только те, кому повезло в жизни или получили деньги незаконным путем? В современной рыночной экономике добивается успеха тот, кто будет верить, что быть богатым — это право каждого человека.
Мысли о том, что не иметь собственности и денег делает автоматически вас хорошим человеком, неверна, особенно если вы хотите разбогатеть. Здоровые амбиции — это ресурс успешных и богатых людей.
Большинство самых богатых людей мира не имеют формального образования. Не смотря на то, что обучение в ВУЗе теоретически может приносить вам деньги, только развитие личных навыков на протяжении всей жизни может дать вам богатство. Если вы серьезно относитесь к деньгам, вам нужно посвятить работе всю свою жизнь.
Большинство людей думают, что быть успешным и богатым — значит смириться с отсутствием семьи. Однако, зарабатывать деньги не значит поступаться своими близкими. Напротив, они должны быть движущей силой успеха.
Идея о том, что время — это деньги, ошибочна. Зарабатывание денег не обязательно должно быть линейным во времени. Если вы думаете, что чем больше часов вы проводите на работе, тем вы богаче, то можете забыть о миллионах на своем счету. Зарабатывание денег вы должны начать понимать как нелинейный процесс поиска решений проблем.
Мнение, что богатый человек — капиталистический стервятник, который питается своим собственным нарциссическим эго, тоже большая ошибка. Самые богатые люди часто жертвуют крупные суммы на благотворительные проекты.
Процесс совершения ошибок и извлечения уроков из них является строительным блоком для будущего успеха. Без этого никак.
Если вы не верите в важность денег и думаете, что можете быть выше материальной стороны жизни, это не избавит вас от страха перед деньгами. Деньги — важная часть жизни, особенно если вы хотите принадлежать к богатым.
Жизнь рядом с ментально бедными и негативно настроенными людьми не делает вас богатым человеком. Если вы хотите иметь мускулы — вы занимаетесь в тренажерном зале, если вы желаете укрепить свою веру — ходите в церковь. Если вы хотите стать богатым, лучший способ это общаться с богатыми, которые вдохновят вас на их образ жизни.
Достижение богатства не может быть удобным, на первоначальном этапе вам придется выйти из своей зоны комфорта. Стать миллионером — непростая задача даже для психики. Если вы любите комфорт, как физический, так и умственный, это преграда на пути к вашему успеху.
Вы считаете, что не можете добиться успеха. Если вы не можете представить, что вы миллионер, то с таким настроем трудно добиться успеха в реальной жизни. Визуализация успеха — это один из шагов на пути к получению желаемого результата.
Отсутствие четко поставленных целей делает невозможным составление плана. Нет плана — нет денег, а отсутствие средств приводит к неудовлетворению в жизни.
Если вы беспокоитесь о том, что на пути к успеху потеряете своих старых друзей только потому, что покупаете большой дом и дорогую машину, это означает, что так называемые друзья вашей дружбы не заслуживают. Если вы хотите добиться успеха, вы должны смириться с тем, что вам придется чем-то пожертвовать из своей прошлой жизни. Например, неискренними и поверхностными людьми в вашем окружении.
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