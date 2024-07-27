14 причин, почему вы не богаты и никогда не будете миллионерами

Многие люди всю свою жизнь мечтают стать богатыми и иметь возможность купить все, что пожелают. Кажется, что деньги гарантируют не просто хорошую жизнь, они могут сделать ее значительно приятнее и менее напряженной. Однако, подавляющему числу людей так никогда и не удается осуществить свои мечты. Почему?