Дженнифер Энистон поздравила Мэтта Леблана: теплые слова в честь 57-летия актера

«Мое самое любимое занятие на свете, мое самое любимое занятие на свете — это ничегонеделание», — объяснил Леблан во время интервью. «У меня это отлично получается», — продолжил он, добавив: «Я должен быть профессиональным никем. Вот кем я мог бы стать. Я мог бы быть действительно хорош в этом. Потому что это так легко! Нет никаких правил. „Что ты собираешься делать сегодня?“ Я скажу тебе: „Ничего“. Довольно просто».