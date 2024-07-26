Дженнифер Энистон поздравила Мэтта Леблана: теплые слова в честь 57-летия актера

Posted 26 июля, 15:47
Published 26 июля, 15:47
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Дженнифер Энистон выразила надежду, что Мэтт Леблан проведет свой день рождения, наслаждаясь любимым занятием — ничего не делать, пишет журнал PEOPLE.
«С днем рождения», — начала свое сообщение Энистон, добавив эмодзи в виде белого сердца. «Надеюсь, ты сегодня ничего не делаешь. Люблю тебя», — продолжила она.
Вместе с этим трогательным поздравлением было размещено видео с Лебланом, которое дает понимание о сути поздравления. В клипе актер рассказал о своем любимом времяпрепровождении — ничегонеделании.
«Мое самое любимое занятие на свете, мое самое любимое занятие на свете — это ничегонеделание», — объяснил Леблан во время интервью. «У меня это отлично получается», — продолжил он, добавив: «Я должен быть профессиональным никем. Вот кем я мог бы стать. Я мог бы быть действительно хорош в этом. Потому что это так легко! Нет никаких правил. „Что ты собираешься делать сегодня?“ Я скажу тебе: „Ничего“. Довольно просто».
Актеры снимались в популярном ситкоме «Друзья» с сентября 1994 года по май 2004 года вместе с Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и покойным Мэттью Перри, который умер в возрасте 54 лет в октябре 2023 года. Актеры сериала по-прежнему очень дружны даже спустя много лет.