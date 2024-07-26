В Сети распространилось видео с участием стюарда из «Аэрофлота»

Posted 26 июля, 11:41
Published 26 июля, 11:41
Modified 10 сентября, 04:33
Updated 10 сентября, 04:33
Недавно в Сети распространилось видео, где 35-летний стюард проводит инструктаж. Пассажирки сняли его на камеру и разместили видео в интернете. Ролики сопровождаются хвалебными комментариями.
Внешне сотрудник авиакомпании напоминает героя боевиков. Известно, что мужчину зовут Даниил. Ему тридцать пять лет. Год назад он женился. Бортпроводник ведет личный блог, в котором делится моментами тренировок, вызывая восторг у подписчиц. Высшего образования у мужчины нет — он прошел курсы, которые позволяют ему работать стюардом.
Подписчицы шутят, что такой эффектный сотрудник может поднять продажи по мало востребованным направлениям «Аэрофлота».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14