В Сети распространилось видео с участием стюарда из «Аэрофлота»

Внешне сотрудник авиакомпании напоминает героя боевиков. Известно, что мужчину зовут Даниил. Ему тридцать пять лет. Год назад он женился. Бортпроводник ведет личный блог, в котором делится моментами тренировок, вызывая восторг у подписчиц. Высшего образования у мужчины нет — он прошел курсы, которые позволяют ему работать стюардом.