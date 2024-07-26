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Posted 26 июля, 11:41

Published 26 июля, 11:41

Modified 10 сентября, 04:33

Updated 10 сентября, 04:33

В Сети распространилось видео с участием стюарда из «Аэрофлота»

26 июля 2024, 11:41
Видео с участием сотрудника «Аэрофлота» стало вирусным. Мужчина работает стюардом. Его внешность привлекает внимание пассажирок, которые любят снимать бортпроводника на камеру.

Недавно в Сети распространилось видео, где 35-летний стюард проводит инструктаж. Пассажирки сняли его на камеру и разместили видео в интернете. Ролики сопровождаются хвалебными комментариями.

Внешне сотрудник авиакомпании напоминает героя боевиков. Известно, что мужчину зовут Даниил. Ему тридцать пять лет. Год назад он женился. Бортпроводник ведет личный блог, в котором делится моментами тренировок, вызывая восторг у подписчиц. Высшего образования у мужчины нет — он прошел курсы, которые позволяют ему работать стюардом.

Подписчицы шутят, что такой эффектный сотрудник может поднять продажи по мало востребованным направлениям «Аэрофлота».

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#Общество#Видео#Знаменитости
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