Стиль Алены Шишковой: как модель кардинально изменила свой образ

Posted 26 июля, 15:29
Published 26 июля, 15:29
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
На днях бывшая возлюбленная исполнителя Тимати снова вернулась к привычной для нее длине шевелюры. Но теперь прическа фотомодели-блогера имеет совершенно другой, более необычный формат. Так как девушка ранее не была замечена в симпатии к неформальным прическам, подписчики были удивлены ее новым имиджем.
Шишкова заплела длинные дреды и поделилась фотографией новой прически в соцсети Х. Не секрет, что блогер и ранее меняла прически, но чаще предпочитала выпрямленные длинные волосы, пишет peopletalk.ru. Как вы считаете, подходит ли Алене такой стиль?