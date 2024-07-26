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Posted 26 июля, 15:29

Published 26 июля, 15:29

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Стиль Алены Шишковой: как модель кардинально изменила свой образ

Стиль Алены Шишковой: как модель кардинально изменила свой образ

26 июля 2024, 15:29
Фото: vk.com/alenashishkovapublic
Фотомодель Алена Шишкова никак не может определиться со своим собственным стилем. Весной она временно избавилась от своей визитной карточки — длинных белокурых волос. Но на этот раз Алена действительно удивила поклонников.

Что она сделала со своей внешностью?

На днях бывшая возлюбленная исполнителя Тимати снова вернулась к привычной для нее длине шевелюры. Но теперь прическа фотомодели-блогера имеет совершенно другой, более необычный формат. Так как девушка ранее не была замечена в симпатии к неформальным прическам, подписчики были удивлены ее новым имиджем.

Абсолютно новый стиль

Шишкова заплела длинные дреды и поделилась фотографией новой прически в соцсети Х. Не секрет, что блогер и ранее меняла прически, но чаще предпочитала выпрямленные длинные волосы, пишет peopletalk.ru. Как вы считаете, подходит ли Алене такой стиль?

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