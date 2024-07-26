Стиль Алены Шишковой: как модель кардинально изменила свой образ

На днях бывшая возлюбленная исполнителя Тимати снова вернулась к привычной для нее длине шевелюры. Но теперь прическа фотомодели-блогера имеет совершенно другой, более необычный формат. Так как девушка ранее не была замечена в симпатии к неформальным прическам, подписчики были удивлены ее новым имиджем.