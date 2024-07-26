Актер из «Игры престолов» удивил поклонников своей физической формой

Фото актера впечатлило не только поклонников Увидим ли мы его в кино?

Кит Харингтон, который исполняет одну из ролей в спектакле «Игра рабов» в театре Ноэла Кауарда (Лондон), за кулисами случайно попал в объектив камеры драматурга Джереми О. Харриса. Тот поделился эффектным фото в социальных сетях, решив, что поклонницы актера будут в восторге.