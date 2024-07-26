Актер из «Игры престолов» удивил поклонников своей физической формой

Posted 26 июля, 14:22
Published 26 июля, 14:22
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Великолепное спортивное телосложение, которое звезда «Игры престолов» приобрел в результате постоянных усердных тренировок в течение нескольких лет, не могло не впечатлить подписчиков Харриса. В подписи автор фото отметил, что уверен в том, что Харингтон будет недоволен этой публикацией.
Минувшей осенью стартовала работа над кинопроектом «Вечное возвращение» режиссера и сценариста Янива Раза, в котором Кит Харингтон принимает участие. Актер снимается в фильме в компании Наоми Скотт, Джереми Айронса и других популярных кинозвезд, пишет peopletalk.ru.