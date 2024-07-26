newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля, 14:22

Published 26 июля, 14:22

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Актер из «Игры престолов» удивил поклонников своей физической формой

Актер из «Игры престолов» удивил поклонников своей физической формой

26 июля 2024, 14:22
Фото: kinopoisk.ru
Кит Харингтон, который исполняет одну из ролей в спектакле «Игра рабов» в театре Ноэла Кауарда (Лондон), за кулисами случайно попал в объектив камеры драматурга Джереми О. Харриса. Тот поделился эффектным фото в социальных сетях, решив, что поклонницы актера будут в восторге.

Фото актера впечатлило не только поклонников

Великолепное спортивное телосложение, которое звезда «Игры престолов» приобрел в результате постоянных усердных тренировок в течение нескольких лет, не могло не впечатлить подписчиков Харриса. В подписи автор фото отметил, что уверен в том, что Харингтон будет недоволен этой публикацией.

Увидим ли мы его в кино?

Минувшей осенью стартовала работа над кинопроектом «Вечное возвращение» режиссера и сценариста Янива Раза, в котором Кит Харингтон принимает участие. Актер снимается в фильме в компании Наоми Скотт, Джереми Айронса и других популярных кинозвезд, пишет peopletalk.ru.

Читайте также:
Кывылджим ждет новое увлечение: выходит 3 сезон сериала «Клюквенный щербет»Ким Кардашьян: «Я могу управлять страной»Самые скандальные и провокационные сцены в истории кино 18+
#Олеся Никора#Знаменитости#Кино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика