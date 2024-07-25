Жара может довести до инфаркта: кардиологи рассказали, как защитить сердце

Posted 25 июля, 04:58
Published 25 июля, 04:58
Modified 10 сентября, 04:26
Updated 10 сентября, 04:26
В жару нужно выпивать не менее 1 стакана в час чистой негазированной воды. При обезвоживании кровь становится более густой, и потому сердце испытывает повышенную нагрузку. Повышается риск инфарктов, инсультов, образования тромбов.
Нельзя неконтролируемо пить лечебную воду — типа «Ессентуки» или «Боржоми». Особенно в жару. Такая вода пьется дозированно, а если пить бутылками, то может возникнуть отечность и дополнительная нагрузка на сердце.
Не выходите на улицу в пик жары: с 11.00 до 17.00. Если этого не избежать, то старайтесь находиться в тени.
Чтобы не допустить перегрева организма и снизить нагрузку на сердце, периодически протирайте льдом или прохладной водой локтевые сгибы, области под коленями, шейный отдел.
Ходите чаще босиком по траве или песку. Такой массаж стоп помогает улучшить отток крови к сердцу.
Если у вас сидячая работа, то раз в полчаса делайте перерыв: напрягите икроножные мышцы, подвигайте руками и ногами. Это поможет наладить циркуляцию крови в конечностях.
Слишком низкая температура воды приводит к резкому сжатию сосудов и повышению давления. Принимайте чуть теплый душ.
Это правило касается и купания в море. Нельзя заходить резко в прохладную воду. Перепад температур может спровоцировать сердечный приступ.
Слишком большое напряжение глаз на солнце может вызвать спазм сосудов.
Если в организм поступает много соли, сердце и почки начинают интенсивнее работать. Из-за этого даже у здорового человека в жару могут возникнуть проблемы со здоровьем. А при избыточном количестве сахара вырабатывается норадреналин — гормон, который сужает сосуды, тем самым повышая давление.
Снизьте потребление копченостей, сладостей, фастфуда, острых блюд, сладкой воды и соков.
Никаких обтягивающих сарафанов и блузок, тугих резинок и воротничков. Отдайте предпочтение легкой одежде из льна или хлопка светлых оттенков.
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