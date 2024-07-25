Жара может довести до инфаркта: кардиологи рассказали, как защитить сердце

Если в организм поступает много соли, сердце и почки начинают интенсивнее работать. Из-за этого даже у здорового человека в жару могут возникнуть проблемы со здоровьем. А при избыточном количестве сахара вырабатывается норадреналин — гормон, который сужает сосуды, тем самым повышая давление.