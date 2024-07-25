Сняли пену с бульона — испортили суп: шеф-повар рассказал о типичной ошибке хозяек

Когда повара ресторана «Честр» нашли Большую иллюстрированную кулинарную книгу 1914 года, то обнаружили в ней очень интересный аргумент в пользу того, чтобы не убирать пену. Дело в том, что «вместе с пеной уничтожаются питательные вещества». К тому же, профессионалы и сами хорошо знают, что при ее сборе вкус супа становится слабым.