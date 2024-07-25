Почему снятся бывшие: объяснение психологов

Posted 25 июля, 16:19
Published 25 июля, 16:19
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Для чего наше подсознание возвращается к прошлому? Отвечает гештальт-психолог.
«В гештальт-терапии мы все рассматриваем то, что происходит во сне, как часть нас самих. Сны содержат важные сообщения, которые хотят проникнуть в сознание, — говорит психолог Магдалена Сегур-Кабанак. — Я всегда могу обратиться к своим снам и таким образом узнать больше о себе».
Что касается повторяющихся снов о бывшем партнере, то специалист интерпретирует это как сигнал о том, что человек в настоящее время испытывает некий резонанс с прошедшим опытом или ситуацией.
Если, к примеру, вам снятся положительные сны о том, как хорошо вы проводили время с бывшим партнером, это необязательно считывать как «я хочу его вернуть». Но это может указывать на то, что в настоящее время вам не хватает того, что вы испытывали тогда.
«Возможно, сон подсказывает, что вам не хватает страсти в нынешних отношениях, и предлагает интегрировать эти эмоции и чувства в свою жизнь. Важно отметить, что приснившиеся желания необязательно связаны с человеком, который вам снится», — комментирует специалист.
Если же вы видите сны, в которых вновь и вновь убегаете от негативных эмоций, это может быть признаком переживаний, которые вы еще не отпустили, и они в настоящее время блокируют ваши ресурсы.
«Ни в коем случае не нужно испытывать чувство вины, — предостерегает психолог Сегур-Кабанак. — Чувство вины и стыда преграждает путь к внутренней мудрости. Сны о бывшем — независимо от того, какой они природы, — вполне нормальны, потому что за этим всегда стоит ценная информация, которая предупреждает нас о происходящих психологических метаморфозах.
Эксперт подчеркивает, что наши сны — это подарки подсознания. А хотим ли мы использовать эти сигналы, мы решаем сами.