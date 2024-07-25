Погода на август-2024: вернется ли в конце лета июльская жара?

Posted 25 июля, 09:11
Published 25 июля, 09:11
Modified 10 сентября, 04:27
Updated 10 сентября, 04:27
«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, не вызывает сомнения», — отметил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, именно конец июля — начало августа — это в России традиционное время для высоких температур. Поэтому с летним зноем мы пока не прощается. Другое дело, что в ряде регионов значения уже не будут такими высокими, как в середине июля.
В столице и столичном регионе начало месяца обещает быть жарким: дневная температура +26…+31 °C. Возможны ливневые дожди, грозы. В середине августа установится сухая и умеренно жаркая погода до +28 С. В конце месяца — переменная облачность, кратковременные осадки, столбики термометров повысятся до +22 °C.
Август начнется с умеренно жаркой погоды, осадков не ожидается, воздух прогреется до +29 °C. По мере завершения первой декады прогнозируются ливневые дожди с грозами. В середине месяца жителей региона ждут кратковременные осадки, переменная облачность, столбики термометра покажут максимум +27 °C. И в конце месяца ожидается умеренная теплая погода с кратковременными дождями, до +23 °C.
Центральные районы страны в августе вновь охватит аномальная жара. В Воронежской, Липецкой и Тамбовской, Белгородской областях градусники покажут до +33 °C. Кратковременные грозовые дожди пройдут в самом начале августа и в начале второй декады. В середине месяца сухо, без осадков, до +28 °C. Завершится месяц умеренно теплой погодой, до + 26 °C.
По прогнозам синоптиков, жителям юга России нужно приготовиться к аномально жарким дням. Август начнется с сухой и знойной погоды, воздух может раскалиться до +36 °C. При этом дождей стоит ждать только ближе к середине месяца: возможны и ливни, и град, и ураганный ветер. В эти дни температура опустится до +28 °C. Но уже в конце августа она поднимется на несколько градусов и порадует местных жителей теплом и солнцем.
Не обойдет жара и регионы Сибири и Дальнего Востока. На Алтае, в Новосибирске и Иркутске воздух может прогреться до +28 °C. Похожая картина будет наблюдаться в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области. Однако сюда придут еще и сильные ливни с грозами.
В Свердловской, Курганской и Челябинской областях август принесет жару, температура может подняться до +27 °C. При этом в городах Южного Урала, а также на юге Тюменской области во второй половине месяца пройдут мощные ливневые дожди, сопровождающиеся грозами и ураганами.
Начало месяца без осадков при максимальной температуре +26…+31 °C. После первой декады пройдут кратковременные дожди. В середине месяца — переменная облачность, без осадков, преобладающая дневная температура +24…+29 °C. Завершится месяц теплой погодой до +26 °C, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
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