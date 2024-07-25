Погода на август-2024: вернется ли в конце лета июльская жара?

По прогнозам синоптиков, жителям юга России нужно приготовиться к аномально жарким дням. Август начнется с сухой и знойной погоды, воздух может раскалиться до +36 °C. При этом дождей стоит ждать только ближе к середине месяца: возможны и ливни, и град, и ураганный ветер. В эти дни температура опустится до +28 °C. Но уже в конце августа она поднимется на несколько градусов и порадует местных жителей теплом и солнцем.