Кывылджим ждет новое увлечение: выходит 3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Posted 25 июля, 20:15
Published 25 июля, 20:15
Modified 10 сентября, 04:30
Updated 10 сентября, 04:30
Как сообщает www.starhit.ru, речь идет о Фырате Челике. Он будет исполнять роль Джемаля — это новый любовный интерес Кывылджим, которую играет 44-летняя Эврим Аласья.
В первых сезонах сюжет разворачивается вокруг данной героини, которая испытывала серьезные чувства к Омеру Юналу, дяде Фатиха. Любовь оказалась взаимной. Мужчина пообещал жениться на своей возлюбленной, и она начала готовиться к свадьбе. Однако все изменилось после аварии. Омер расстается с невестой, так как доктора нашли у него серьезную болезнь. Позже он знакомится с молодой красоткой Геркем и проводит с ней ночь.
Мир Кывылджим рушится после того, как она узнает о любовной связи Омера. Женщина постепенно приходит в себя и знакомится с Джемалем — владельцем издательства — в исполнении Фырата.
Поклонники уже обсудили появление нового персонажа, посчитав его отличным пополнением актерского состава. Они уже предвкушают драму в любовном треугольнике Кывылджим — Джемаль — Омер, гадая, кого же в итоге выберет главная героиня или же она вовсе останется одна.
Сам Фырат уже дал свой комментарий относительно присоединения к касту «Клюквенного щербета». Он рассказал, что остался очень доволен таким решением создателей сериала, отметив, что сам смотрит сериал и находит его весьма захватывающим.
43-летний Челик родился в Германии, но в двухлетнем возрасте переехал с семьей в Турцию, а позже — во Францию. Молодой человек пробовал себя в роли модели, бармена, даже работал строителем. Он дебютировал в кинокартине французского режиссера, а в дальнейшем снимался и в турецких проектах.
Фанаты актера были крайне удивлены тем, что он в течение двух лет сумел выучить турецкий. Фырат отмечает, что он не похож на типичного турка из-за белой кожи и голубых глаз. Челик изъясняется на французском без акцента, так как это его родной язык, однако за последние три года он выучил и турецкий. Звезда турецких сериалов рад, что смог изучить две такие разные культуры и считает это большим богатством.
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