Кывылджим ждет новое увлечение: выходит 3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Фанаты актера были крайне удивлены тем, что он в течение двух лет сумел выучить турецкий. Фырат отмечает, что он не похож на типичного турка из-за белой кожи и голубых глаз. Челик изъясняется на французском без акцента, так как это его родной язык, однако за последние три года он выучил и турецкий. Звезда турецких сериалов рад, что смог изучить две такие разные культуры и считает это большим богатством.