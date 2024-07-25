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Posted 25 июля, 12:36

Published 25 июля, 12:36

Modified 10 сентября, 04:28

Updated 10 сентября, 04:28

Как фотографироваться, чтобы выглядеть стройнее: 8 хитрых приемов

Как фотографироваться, чтобы выглядеть стройнее: 8 хитрых приемов

25 июля 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
Как фотографироваться, чтобы выглядеть стройнее: 8 хитрых приемов
Чтобы отлично получаться на фото, необязательно иметь идеальные фигуру и черты лица. Расскажем секреты профессиональных мастеров и моделей: как правильно фотографироваться, чтобы выглядеть моложе и стройнее.

Близко — увеличивает, далеко — уменьшает

Простой прием искусства фотографии, который используют все опытные фотографы, блогеры и модели. Отодвигаем таз назад, а плечи и грудь подаем вперед. Бедра визуально сужаются, и фигура выглядит более подтянутой и стройной.

Ракурс сверху

Делаем акцент на верхней части лица, глазах и скулах, подняв камеру чуть выше уровня лица и немного наклонив. Лицо будет выглядеть не только худее, но и моложавей.

Устойчивый подъем

Поднимитесь на носочки, но не надо сильно вытягиваться вверх. Достаточно чуть приподняться на носках — это поможет удлинить силуэт. Если фотографируетесь сидя, то ноги поставьте на носочки, выпрямите спину, а колени согните под углом — чем больше будет изгибов, тем стройней вы будете смотреться.

Делаем акцент на верхней части лица, глазах и скулах, подняв камеру чуть выше уровня лица и немного наклонивДелаем акцент на верхней части лица, глазах и скулах, подняв камеру чуть выше уровня лица и немного наклонив
Делаем акцент на верхней части лица, глазах и скулах, подняв камеру чуть выше уровня лица и немного наклонив. Фото: Изображение Midjourney

Симметрия

Лицо человека несимметрично, поэтому одна часть лица обычно выглядит гармоничней другой. Модели называют это «рабочей частью», поворачиваясь к фотографу определенной стороной. Найдите свою «рабочую сторону»: сделайте на пробу два фото левой и правой стороны и выберите, где вы выглядите привлекательнее.

Три четвертых оборота

Не стойте к камере прямо лицом. Фотографируйтесь в три четверти: отведите бедро немного назад, так чтоб вес был перенесен на дальнюю ногу, переднюю ногу чуть выставьте вперед. Такая поза визуально удлиняет тело.

Руки на талии

Не прижимайте руки к туловищу — так фигура кажется шире и толще. Лучше положите руку на талию, выпрямив спину и слегка приподняв подбородок. Так и руки будут выглядеть худее, и талия стройнее.

Не прижимайте руки к туловищу — так фигура кажется шире и толщеНе прижимайте руки к туловищу — так фигура кажется шире и толще
Не прижимайте руки к туловищу — так фигура кажется шире и толще. Фото: Изображение Midjourney

Не скрещивайте колени

Если вы фотографируйтесь в позе сидя, то не скрещивайте ноги в коленях. Это лишь подчеркнет проблемные места. Скрестите ноги в лодыжках — так они будут выглядеть изящнее.

Прижмите язык

Интересный прием, о котором знают не все. Когда вы прижимаете язык к верхнему нёбу, мышцы челюсти и языка напрягаются. Овал лица, таким образом, становится четче, и черты лица не расплываются.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Фото
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