Как фотографироваться, чтобы выглядеть стройнее: 8 хитрых приемов

Поднимитесь на носочки, но не надо сильно вытягиваться вверх. Достаточно чуть приподняться на носках — это поможет удлинить силуэт. Если фотографируетесь сидя, то ноги поставьте на носочки, выпрямите спину, а колени согните под углом — чем больше будет изгибов, тем стройней вы будете смотреться.