Как фотографироваться, чтобы выглядеть стройнее: 8 хитрых приемов

Posted 25 июля, 12:36
Published 25 июля, 12:36
Modified 10 сентября, 04:28
Updated 10 сентября, 04:28
Простой прием искусства фотографии, который используют все опытные фотографы, блогеры и модели. Отодвигаем таз назад, а плечи и грудь подаем вперед. Бедра визуально сужаются, и фигура выглядит более подтянутой и стройной.
Делаем акцент на верхней части лица, глазах и скулах, подняв камеру чуть выше уровня лица и немного наклонив. Лицо будет выглядеть не только худее, но и моложавей.
Поднимитесь на носочки, но не надо сильно вытягиваться вверх. Достаточно чуть приподняться на носках — это поможет удлинить силуэт. Если фотографируетесь сидя, то ноги поставьте на носочки, выпрямите спину, а колени согните под углом — чем больше будет изгибов, тем стройней вы будете смотреться.
Лицо человека несимметрично, поэтому одна часть лица обычно выглядит гармоничней другой. Модели называют это «рабочей частью», поворачиваясь к фотографу определенной стороной. Найдите свою «рабочую сторону»: сделайте на пробу два фото левой и правой стороны и выберите, где вы выглядите привлекательнее.
Не стойте к камере прямо лицом. Фотографируйтесь в три четверти: отведите бедро немного назад, так чтоб вес был перенесен на дальнюю ногу, переднюю ногу чуть выставьте вперед. Такая поза визуально удлиняет тело.
Не прижимайте руки к туловищу — так фигура кажется шире и толще. Лучше положите руку на талию, выпрямив спину и слегка приподняв подбородок. Так и руки будут выглядеть худее, и талия стройнее.
Если вы фотографируйтесь в позе сидя, то не скрещивайте ноги в коленях. Это лишь подчеркнет проблемные места. Скрестите ноги в лодыжках — так они будут выглядеть изящнее.
Интересный прием, о котором знают не все. Когда вы прижимаете язык к верхнему нёбу, мышцы челюсти и языка напрягаются. Овал лица, таким образом, становится четче, и черты лица не расплываются.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14