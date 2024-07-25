newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля, 05:58

Published 25 июля, 05:58

Modified 10 сентября, 04:26

Updated 10 сентября, 04:26

Едем на пикник! Пять небанальных игр на природе, которые не дадут заскучать

Едем на пикник! Пять небанальных игр на природе, которые не дадут заскучать

25 июля 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney
Едем на пикник! Пять небанальных игр на природе, которые не дадут заскучать
Лето — пора загородных пикников. Для того чтобы мероприятие на природе прошло незабываемо, нужно продумать не только меню, но и досуг. Если в компании много детей, то должны присутствовать активные игры на свежем воздухе. Подготовили топ-5 игр, которые точно понравятся и взрослым, и детворе.

«Барбершоп»

Для этой веселой игры понадобится реквизит: воздушные шары, пена для бритья и станки для бритья. Участников может быть неограниченное количество: каждый берет шарик, надувает его, наносит на него пену и начинает «брить». Выигрывает тот, кто продержится дольше всех с целым шариком.

Игра на природе «Барбершоп»Игра на природе «Барбершоп»
Игра на природе «Барбершоп». Фото: 1MI

«Веселая фотоохота»

К этой игре нужно подготовиться заранее, а именно, объединив усилия, написать список веселых заданий для участников. Например: пробежать отрезок пути задом наперед, сделать селфи с незнакомцем, позвонить на незнакомый номер и спросить, здесь ли живет певец такой-то и пр.

Затем игроки делятся на команды, каждая из которых обязана выполнить максимум заданий за оговоренное время. Выигрывает команда, которая ответила этому условию.

Игра на природе «Веселая фотоохота»Игра на природе «Веселая фотоохота»
Игра на природе «Веселая фотоохота». Фото: Изображение Midjourney

«Летучая мышь»

Выбирается ведущий. Ему завязывают глаза повязкой, и он превращается в «летучую мышь». Другие участники игры должны бесшумно двигаться вокруг него. «Летучая мышь» пытается найти остальных игроков по шорохам и другим звукам.

«Боулинг на природе»

Игру лучше всего вести на ровной поверхности, подойдет луг или расчищенное поле. Вместо кеглей можно использовать пластиковые бутылки, наполовину наполненные водой или песком (чтобы не падали от ветра), а в качестве шара — любой тяжелый мяч. Разделитесь на команды и сбивайте импровизированные кегли.

Игра «Боулинг на природе»Игра «Боулинг на природе»
Игра «Боулинг на природе». Фото: 1MI

«Бросай мяч»

Игроки делятся на две команды, у каждой должны быть свои отличительные знаки: повязки на рукавах разных цветов или ленты на запястьях. Цель каждой команды — перебросить друг другу мяч 10 раз, ни разу не уронив его. Самое трудное — это то, что соперники пытаются помешать им завладеть мячом. Если мяч упал или попал к другой команде, игра начинается сначала.

Игра на природе «Бросай мяч»Игра на природе «Бросай мяч»
Игра на природе «Бросай мяч». Фото: 1MI
#Алина Ибрагимова#Общество#Природа#Игры#Семья#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика