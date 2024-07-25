Едем на пикник! Пять небанальных игр на природе, которые не дадут заскучать

Posted 25 июля, 05:58
Published 25 июля, 05:58
Modified 10 сентября, 04:26
Updated 10 сентября, 04:26
Для этой веселой игры понадобится реквизит: воздушные шары, пена для бритья и станки для бритья. Участников может быть неограниченное количество: каждый берет шарик, надувает его, наносит на него пену и начинает «брить». Выигрывает тот, кто продержится дольше всех с целым шариком.
К этой игре нужно подготовиться заранее, а именно, объединив усилия, написать список веселых заданий для участников. Например: пробежать отрезок пути задом наперед, сделать селфи с незнакомцем, позвонить на незнакомый номер и спросить, здесь ли живет певец такой-то и пр.
Затем игроки делятся на команды, каждая из которых обязана выполнить максимум заданий за оговоренное время. Выигрывает команда, которая ответила этому условию.
Выбирается ведущий. Ему завязывают глаза повязкой, и он превращается в «летучую мышь». Другие участники игры должны бесшумно двигаться вокруг него. «Летучая мышь» пытается найти остальных игроков по шорохам и другим звукам.
Игру лучше всего вести на ровной поверхности, подойдет луг или расчищенное поле. Вместо кеглей можно использовать пластиковые бутылки, наполовину наполненные водой или песком (чтобы не падали от ветра), а в качестве шара — любой тяжелый мяч. Разделитесь на команды и сбивайте импровизированные кегли.
Игроки делятся на две команды, у каждой должны быть свои отличительные знаки: повязки на рукавах разных цветов или ленты на запястьях. Цель каждой команды — перебросить друг другу мяч 10 раз, ни разу не уронив его. Самое трудное — это то, что соперники пытаются помешать им завладеть мячом. Если мяч упал или попал к другой команде, игра начинается сначала.
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