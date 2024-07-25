Едем на пикник! Пять небанальных игр на природе, которые не дадут заскучать

Игроки делятся на две команды, у каждой должны быть свои отличительные знаки: повязки на рукавах разных цветов или ленты на запястьях. Цель каждой команды — перебросить друг другу мяч 10 раз, ни разу не уронив его. Самое трудное — это то, что соперники пытаются помешать им завладеть мячом. Если мяч упал или попал к другой команде, игра начинается сначала.