Танцы до утра, ЗОЖ-отдых, концерты, гастротуры — куда поехать в августе-2024

Posted 24 июля, 06:26
Published 24 июля, 06:26
Modified 10 сентября, 04:21
Updated 10 сентября, 04:21
Международный фестиваль современной электронной музыки. Масштабное действо в парке «Никола-Ленивец» Калужской области. HAZE, m_division, Odyssey, Monasterio, Powerhouse, Oberwave — живая музыка от популярных и начинающих исполнителей, танцы до утра, диджей-состязания.
Музыкальный конкурс молодых российских исполнителей с участием звезд отечественной эстрады. Проходит в Олимпийском парке в Сочи. В программе участвуют Артур Пирожков, Григорий Лепс, Feduk, Хабиб, Anna Asti, Мика Бойко, Uma2rman и многие другие.
Праздник здорового образа жизни от знаменитых мастеров йоги. Уютные эколоджии в Абрау-Дюрсо, мастер-класс по африканским-танцам, лекции, практики, велкам-вечеринки, вегетарианский фуд-корт, музыкальные концерты, сап-йога и великолепные черноморские виды — всё, что нужно для восстановления сил и единения с природой.
Отметьте яблоневый Спас, отправившись в гастротур в Псковскую область. Экскурсии стартуют из Санкт-Петербурга. В программе — посещение усадьбы «Яблоневый сад» в Вечаше, прогулка по заповедному Пскову, дегустация яблок, меда и сыров в «Яблоневой ферме».
Август — время авторских туров по Дагестану. Невероятная природа, незабываемая кавказская кухня, таинственные каньоны и горные водопады, сап-прогулки, пляжи Каспийского моря.
Ежегодный фестиваль сезонных овощей и фруктов в Тульской области. Оригинальные блюда от знаменитых гастроблогеров и шеф-поваров по авторским рецептам, кулинарные мастер-классы, фермерская ярмарка, крафтовые сорта пива, территория ароматных сыров и сидра, гала-ужин от лучших российских кулинаров.
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