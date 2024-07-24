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Posted 24 июля, 06:26

Published 24 июля, 06:26

Modified 10 сентября, 04:21

Updated 10 сентября, 04:21

Танцы до утра, ЗОЖ-отдых, концерты, гастротуры — куда поехать в августе-2024

Танцы до утра, ЗОЖ-отдых, концерты, гастротуры — куда поехать в августе-2024

24 июля 2024, 06:26
Фото: 1MI
Танцы до утра, ЗОЖ-отдых, концерты, гастротуры — куда поехать в августе-2024
Сезон концертов, путешествий, приключений, фестивалей в самом разгаре. Предлагаем построить планы на отдых в августе вместе с нами. Подборка самых ярких событий и туров августа-2024.

Signal — танцы от заката до рассвета

Международный фестиваль современной электронной музыки. Масштабное действо в парке «Никола-Ленивец» Калужской области. HAZE, m_division, Odyssey, Monasterio, Powerhouse, Oberwave — живая музыка от популярных и начинающих исполнителей, танцы до утра, диджей-состязания.

  • Место проведения: Калужская область
  • Даты проведения: 15–19 августа 2024.

«Новая волна» — все звезды российской эстрады

Музыкальный конкурс молодых российских исполнителей с участием звезд отечественной эстрады. Проходит в Олимпийском парке в Сочи. В программе участвуют Артур Пирожков, Григорий Лепс, Feduk, Хабиб, Anna Asti, Мика Бойко, Uma2rman и многие другие.

  • Место проведения: Сочи
  • Даты проведения: 22–27 августа 2024.

«Равновесие» — солнечный экофестиваль

Праздник здорового образа жизни от знаменитых мастеров йоги. Уютные эколоджии в Абрау-Дюрсо, мастер-класс по африканским-танцам, лекции, практики, велкам-вечеринки, вегетарианский фуд-корт, музыкальные концерты, сап-йога и великолепные черноморские виды — всё, что нужно для восстановления сил и единения с природой.

  • Место проведения: Абрау-Дюрсо
  • Даты проведения: 23–25 августа 2024.

Яблочное путешествие в Псковскую область

Отметьте яблоневый Спас, отправившись в гастротур в Псковскую область. Экскурсии стартуют из Санкт-Петербурга. В программе — посещение усадьбы «Яблоневый сад» в Вечаше, прогулка по заповедному Пскову, дегустация яблок, меда и сыров в «Яблоневой ферме».

  • Место проведения: Псков
  • Даты проведения: 17–18 августа 2024.

Единение с природой — путешествие по Дагестану

Август — время авторских туров по Дагестану. Невероятная природа, незабываемая кавказская кухня, таинственные каньоны и горные водопады, сап-прогулки, пляжи Каспийского моря.

  • Место проведения: Дагестан
  • Даты проведения: весь август 2024. Длительность одного тура — 3 дня.

Гастрономический пикник «Август» — пробуем вкус лета

Ежегодный фестиваль сезонных овощей и фруктов в Тульской области. Оригинальные блюда от знаменитых гастроблогеров и шеф-поваров по авторским рецептам, кулинарные мастер-классы, фермерская ярмарка, крафтовые сорта пива, территория ароматных сыров и сидра, гала-ужин от лучших российских кулинаров.

  • Место проведения: Тульская область
  • Даты проведения: 24–25 августа 2024.
#Алина Ибрагимова#Общество#Праздники#Лето#Все материалы авторов#Мероприятия#Лето 2024
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