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Posted 24 июля, 19:06

Published 24 июля, 19:06

Modified 14 сентября, 16:27

Updated 14 сентября, 16:27

Шеф-повар делится опытом: как в ресторанах делают соусы для салата

Ваши гости будут умолять о добавке: раскрываем секреты идеальной салатной заправки от шеф-повара

Обновлено 14 сентября 2024, 16:27
Фото: Изображение Midjourney
Шеф-повар делится опытом: как в ресторанах делают соусы для салата
Почему в ресторане заправки для салатов такие вкусные? И почему мы дома не можем сделать тоже самое? Все дело в пропорциях и правильных сочетаниях вкусов! Шеф-повара рассказали основы, о которых мало кто знает.

Хорошо подобранная заправка может превратить салат в настоящий деликатес. По словам Яна Елич, бывшего креативного шеф-повара Ambiente, для приготовления вкусного соуса в первую очередь необходимо знать основные взаимосвязи между различными вкусами:

  • кислый вкус усиливает соль;
  • составляют идеальный баланс между собой: соленое и сладкое, сладкое и пряное, острое и кислое, сладкое и горькое, соленое и горькое.

Если какой-то вкус преобладает или является слишком сильным, его можно смягчить просто уравновесив вкусы. На практике это означает, что если, например, заправка для салата слишком острая, просто добавьте сок из лайма (кисловатый вкус).

Как правильно сочетать вкусы в салатной заправкеКак правильно сочетать вкусы в салатной заправке
Как правильно сочетать вкусы в салатной заправке. Фото: 1MI

Правило трех вкусов

Идеальная заправка для салата содержит три вкуса: соленый, сладкий и кислый. В то же время в заправке нельзя упускать из виду масло, которое способно изменить любой вкус. Вот несколько вариантов комбо, ингредиенты которого можно смешивать между собой:

  • кислый вкус: цитрусовый сок, уксус, горчица
  • соленый вкус: соль, анчоусы, соевый соус, паста мисо
  • сладкий вкус: сахар, мед, кленовый сироп, фруктовое пюре
«Универсальное соотношение составляет примерно 30% кислого компонента, 60% жирного компонента и 10% сладких, ароматных ингредиентов. С солью будьте осторожны», — напоминает повар Джон Джелич.

Нет традиционным вариантам

Когда мы говорим о заправке, большинство из нас представляет классический рецепт для винегрета, основу которого составляют уксус, масло, лимонный сок, соль и перец. Если вам нравится свежее сочетание, попробуйте полить салат ореховым маслом.

«Смешайте ореховое масло, соевый соус, растительное масло и уксус. Густая заправка, которая хорошо сочетается с запеченными овощами», — советует Джон.

Когда салат играет главную роль

Если вы собираетесь приготовить салат, который будет служить основным блюдом, то в дополнение к овощам нужно добавить достаточное количество белка и жира.

В сбалансированном салате должно быть:

  • что-нибудь свежее (листья салата, помидоры),
  • «масса» (чечевица, помидоры, бобовые, крупы, сыр или яйца),
  • хрустящий элемент (фисташки, мак, гренки, мякиш, гранат или пикантная гранола),
  • вкусовой компонент (травы, розы, перец чили или имбирь).
Ингредиенты для заправки салата из свежих овощейИнгредиенты для заправки салата из свежих овощей
Ингредиенты для заправки салата из свежих овощей. Фото: 1MI

На что следует обратить внимание?

«Вы приготовили заправку, но вкус блюда получается не таким, как ожидали? Возможно, что вы не осушили листья салата, поэтому соус попал на воду и вылился с ней на дно тарелки, поэтому блюдо получается как будто недостаточно приправленным», — говорит Джон.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное перемешивание ингредиентов заправки.

«Я столкнулся с тем, что кто-то вообще не поливал овощи, а просто наливал в миску с овощами масло, уксус, а затем солил его», — добавляет Ян Елич.

Помимо правильной балансировки вкусов заправки для салата важно также осушить овощи и хорошенько перемешать, чтобы вы сможете наслаждаться свежим блюдом с насыщенным вкусом.

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#Дмитрий Митраков#Еда#Салат#Заправка#Рецепт соуса
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