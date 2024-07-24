Ваши гости будут умолять о добавке: раскрываем секреты идеальной салатной заправки от шеф-повара

Posted 24 июля, 19:06
Published 24 июля, 19:06
Modified 14 сентября, 16:27
Updated 14 сентября, 16:27
Хорошо подобранная заправка может превратить салат в настоящий деликатес. По словам Яна Елич, бывшего креативного шеф-повара Ambiente, для приготовления вкусного соуса в первую очередь необходимо знать основные взаимосвязи между различными вкусами:
Если какой-то вкус преобладает или является слишком сильным, его можно смягчить просто уравновесив вкусы. На практике это означает, что если, например, заправка для салата слишком острая, просто добавьте сок из лайма (кисловатый вкус).
Идеальная заправка для салата содержит три вкуса: соленый, сладкий и кислый. В то же время в заправке нельзя упускать из виду масло, которое способно изменить любой вкус. Вот несколько вариантов комбо, ингредиенты которого можно смешивать между собой:
«Универсальное соотношение составляет примерно 30% кислого компонента, 60% жирного компонента и 10% сладких, ароматных ингредиентов. С солью будьте осторожны», — напоминает повар Джон Джелич.
Когда мы говорим о заправке, большинство из нас представляет классический рецепт для винегрета, основу которого составляют уксус, масло, лимонный сок, соль и перец. Если вам нравится свежее сочетание, попробуйте полить салат ореховым маслом.
«Смешайте ореховое масло, соевый соус, растительное масло и уксус. Густая заправка, которая хорошо сочетается с запеченными овощами», — советует Джон.
Если вы собираетесь приготовить салат, который будет служить основным блюдом, то в дополнение к овощам нужно добавить достаточное количество белка и жира.
«Вы приготовили заправку, но вкус блюда получается не таким, как ожидали? Возможно, что вы не осушили листья салата, поэтому соус попал на воду и вылился с ней на дно тарелки, поэтому блюдо получается как будто недостаточно приправленным», — говорит Джон.
Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное перемешивание ингредиентов заправки.
«Я столкнулся с тем, что кто-то вообще не поливал овощи, а просто наливал в миску с овощами масло, уксус, а затем солил его», — добавляет Ян Елич.
Помимо правильной балансировки вкусов заправки для салата важно также осушить овощи и хорошенько перемешать, чтобы вы сможете наслаждаться свежим блюдом с насыщенным вкусом.
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