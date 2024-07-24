Как выжить в жару: 8 бытовых лайфхаков для дома

Posted 24 июля, 03:51
Published 24 июля, 03:51
Modified 10 сентября, 04:20
Updated 10 сентября, 04:20
Если у вас нет плотных рулонных штор, то используем классический вариант защиты — наклеиваем на окна фольгу или светоотражающую пленку. Так вы сможете дольше сохранить в квартире оптимальную температуру воздуха.
Задача на ночь — запустить в квартиру как можно больше свежего воздуха. Открывайте все балконные двери и окна на ночь — но только с 23:00 до 8 утра, после этого времени лучше исключить поток горячего воздуха в квартиру.
Наполните емкости льдом или ледяной водой и расставьте по всей квартире — чем больше, тем лучше. При постепенном таянии льда воздух будет охлаждаться на несколько градусов.
Чем больше продуктов в холодильнике и чем плотнее они уложены, тем интенсивнее работает бытовой прибор. То есть радиатор холодильника сильнее разогревается и отдает помещению больше тепла. А еще поменяйте температурный режим холодильника на минимальный — так он будет меньше перегружаться.
Чем меньше бытовой техники будет работать, тем меньше будет перегреваться воздух в квартире. Полотенцесушители, бойлеры и даже компьютеры стоит отключать в дневное время. Старайтесь не включать днем отпариватели, утюги, электрические чайники.
Лайфхак от южан — утром и вечером (когда нет сильной жары) мойте полы холодной водой. Это освежит воздух и поможет избавиться от пыли.
Время от времени разбрызгивайте холодную воду из пульверизатора по всему пространству.
Чтобы защитить организм от обезвоживания, выпивайте каждые полчаса по стакану охлажденной воды. Не нужно пить слишком холодные напитки, теплый зеленый или травяной чай лучше утоляет жажду, чем ледяной квас или минералка.
Кроме того, старайтесь отдыхать по 10 — 15 минут каждые 2 — 3 часа. Это поможет уберечь от перегрузки сердце и сосуды.
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