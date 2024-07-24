Как выжить в жару: 8 бытовых лайфхаков для дома

Чем больше продуктов в холодильнике и чем плотнее они уложены, тем интенсивнее работает бытовой прибор. То есть радиатор холодильника сильнее разогревается и отдает помещению больше тепла. А еще поменяйте температурный режим холодильника на минимальный — так он будет меньше перегружаться.