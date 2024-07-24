Эксперты рассказали, что запрещено делать с мокрыми волосами

Сначала нужно немного подсушить мокрые пряди, а потом уже сушить их феном. В обязательном порядке предварительно нужно нанести на волосы средство для термозащиты. Дело в том, что сушить волосы сразу после мытья нельзя: из-за резкого перепада температур они могут становиться сухими и ломкими. Кстати, это правило касается не только фена, но и плоек.