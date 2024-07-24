Эксперты рассказали, что запрещено делать с мокрыми волосами

Posted 24 июля, 18:56
Published 24 июля, 18:56
Modified 10 сентября, 01:55
Updated 10 сентября, 01:55
Как известно, многие активно растирают мокрые волосы полотенцем в попытке быстро их высушить. Этого делать ни в коем случае нельзя, отмечают трихологи. Волосы в этом случае трутся не только о жесткое полотенце, но и друг о друга. Это травмирует их, приводит к ломкости и сухости. Лучше всего аккуратно промокнуть шевелюру полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.
Волосяной стержень отлично впитывает влагу и становится тяжелым после мытья. Поэтому при интенсивном расчесывании легко выдернуть волос вместе с луковицей. Также чешуйки мокрых волос не закрыты до конца, поэтому их легко повредить на структурном уровне. Как итог — волосы сильно пушатся. Лучше расчесывать волосы, когда они полностью сухие.
Влажные волосы ни в коем случае нельзя завязывать в хвост или заплетать в косу. Они травмируются от тугой резинки, деформируются и становятся слабее. Причем это относится не только к мокрым волосам — тугие прически создают сильное напряжение от корней до самых кончиков. Это вызывает головные боли, травмирует луковицы, приводит к очаговому облысению — алопеции.
Сначала нужно немного подсушить мокрые пряди, а потом уже сушить их феном. В обязательном порядке предварительно нужно нанести на волосы средство для термозащиты. Дело в том, что сушить волосы сразу после мытья нельзя: из-за резкого перепада температур они могут становиться сухими и ломкими. Кстати, это правило касается не только фена, но и плоек.
Спать с мокрыми волосами противопоказано опять же из-за раскрытых кератиновых чешуек. Они, по сути, оголяют стержень волоса, и он при трении о подушку сильно травмируется. Волосы становятся ломкими, путаются, деформируются. Также недалеко и до перхоти, ведь грибок прекрасно чувствует себя во влажной среде.
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