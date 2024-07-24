Белые ночи, водные приключения, экотуризм — почему все едут летом в Карелию

Затеряйтесь в лесах Карелии, где нет связи и не ловит интернет, и почувствуйте себя наедине с дикой природой. Здесь очень чистый и целебный воздух, игривые водопады, высокие сосны, озера с кристально чистой питьевой водой. Можно остановиться в экодеревне, прогуляться по экологическим тропам, посетить национальные парки и заповедники.