Белые ночи, водные приключения, экотуризм — почему все едут летом в Карелию

Posted 24 июля, 09:21
Published 24 июля, 09:21
Modified 10 сентября, 04:23
Updated 10 сентября, 04:23
Лето в Карелии — удивительное время, когда солнце почти не заходит и тихие ночи плавно перетекают в рассвет. Идеально для ночных прогулок и тихих рыбалок на берегу восхитительных озер.
Если вы хотите сбежать от жары и духоты, то Карелия — лучший вариант. Летом здесь нет изнуряющей жары, а всегда прохладные водоемы так и манят своей свежестью.
Летом в Карелии созревает множество ягод — гуляя в лесу, вы запросто можете набрать полные корзины морошки, клюквы, голубики, черники. А если задержитесь здесь до августа, то сможете полакомиться и местными грибами.
Водоемы Карелии богаты ценнейшей и вкуснейшей рыбой — хариус, красная рыба, щука, кумжа. Вы можете выловить ее самостоятельно или отведать в любом ресторане. Советуем попробовать знаменитую уху Лохикейто со сливками и кусочками красной рыбы.
В краю озёр и рек можно насладиться практически любым видом водных развлечений. Катание на байдарках и лодках, сплавы по бурным горным рекам, прогулки на лодках по Онежскому и Ладожскому озеру, сапбординг и вейксерфинг — найдите приключение на свой вкус.
Затеряйтесь в лесах Карелии, где нет связи и не ловит интернет, и почувствуйте себя наедине с дикой природой. Здесь очень чистый и целебный воздух, игривые водопады, высокие сосны, озера с кристально чистой питьевой водой. Можно остановиться в экодеревне, прогуляться по экологическим тропам, посетить национальные парки и заповедники.
Туризм в Карелии только набирает обороты, поэтому здесь вполне демократичные цены на отдых. Но турпоток в Карелию увеличивается с каждым годом, поэтому не стоит ждать, пока цены на проживание и услуги вырастут, — отправляйтесь на отдых прямо сейчас!
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