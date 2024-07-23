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Posted 23 июля, 10:23

Published 23 июля, 10:23

Modified 10 сентября, 04:20

Updated 10 сентября, 04:20

Сохнут губы летом: 7 проверенных способов устранить проблему

Сохнут губы летом: 7 проверенных способов устранить проблему

23 июля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Сохнут губы летом: 7 проверенных способов устранить проблему
Тонкая чувствительная кожа губ страдает летом от жары и недостатка увлажнения. Поэтому губы сохнут, теряют цвет, на них образуются трещинки и микротравмы. Как уберечь губы летом и предотвратить их сухость?

Не облизывайте губы

В жаркий день велик соблазн облизать пересохшие губы. Этого делать нельзя: слюна быстро испаряется, и кожа сохнет сильней. Лучше смочите губы чистой водой.

Увлажняйте

После длительного пребывания на солнце наносите на губы натуральные масла. Можно использовать средства с вазелином, гиалуроновой кислотой, маслом ши.

Это лучше делать на ночь — за ночные часы кожа успеет восстановиться. А в дневное время лучше использовать увлажняющие бальзамы для губ, но без ароматизаторов.

Смягчайте и отшелушивайте

Пересохшие губы требуют нежного скрабирования. Сделайте маску из оливкового масла, коричневого сахара и мёда в равных пропорциях. Нанесите на губы и слегка помассируйте круговыми движениями. Такую процедуру можно проводить не чаще 2–3 раз в неделю.

Если губы пекут после пляжа, нанесите на них тонкий слой сметаны и оставьте эту маску на ночь.

Откажитесь от декоративной косметики

Летом лучше не использовать агрессивную косметику. Помните: чем лучше цвет держится на губах, тем сильнее косметика их сушит.

Применяйте солнцезащитные кремы

Не только кожа лица, но и губы нуждаются в защите от ультрафиолета. Перед выходом на солнце обрабатывайте губы средствами с SPF-защитой. Для губ лучше использовать средства, обогащенные витаминами и питательными маслами.

Запаситесь витаминами

Сухость губ может свидетельствовать о дефиците витаминов. Можно пропить поливитаминные комплексы, но не забывайте, что в летних овощах и фруктах содержится огромное количество витаминов.

Ешьте больше фруктов и овощей красного цвета, черную и красную смородину, малину. В рационе обязательно должны быть рыба и морепродукты, растительные масла и молочные продукты.

Пейте больше жидкости

В летнее время нужно пить больше жидкости. Это не только предотвратит обезвоживание всего организма, но и поможет коже лица и губ не пересыхать на жаре.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Красота#Кожа#Все материалы авторов#Жара
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