Сохнут губы летом: 7 проверенных способов устранить проблему

Posted 23 июля, 10:23
Published 23 июля, 10:23
Modified 10 сентября, 04:20
Updated 10 сентября, 04:20
В жаркий день велик соблазн облизать пересохшие губы. Этого делать нельзя: слюна быстро испаряется, и кожа сохнет сильней. Лучше смочите губы чистой водой.
После длительного пребывания на солнце наносите на губы натуральные масла. Можно использовать средства с вазелином, гиалуроновой кислотой, маслом ши.
Это лучше делать на ночь — за ночные часы кожа успеет восстановиться. А в дневное время лучше использовать увлажняющие бальзамы для губ, но без ароматизаторов.
Пересохшие губы требуют нежного скрабирования. Сделайте маску из оливкового масла, коричневого сахара и мёда в равных пропорциях. Нанесите на губы и слегка помассируйте круговыми движениями. Такую процедуру можно проводить не чаще 2–3 раз в неделю.
Если губы пекут после пляжа, нанесите на них тонкий слой сметаны и оставьте эту маску на ночь.
Летом лучше не использовать агрессивную косметику. Помните: чем лучше цвет держится на губах, тем сильнее косметика их сушит.
Не только кожа лица, но и губы нуждаются в защите от ультрафиолета. Перед выходом на солнце обрабатывайте губы средствами с SPF-защитой. Для губ лучше использовать средства, обогащенные витаминами и питательными маслами.
Сухость губ может свидетельствовать о дефиците витаминов. Можно пропить поливитаминные комплексы, но не забывайте, что в летних овощах и фруктах содержится огромное количество витаминов.
Ешьте больше фруктов и овощей красного цвета, черную и красную смородину, малину. В рационе обязательно должны быть рыба и морепродукты, растительные масла и молочные продукты.
В летнее время нужно пить больше жидкости. Это не только предотвратит обезвоживание всего организма, но и поможет коже лица и губ не пересыхать на жаре.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14