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Posted 23 июля, 04:26

Published 23 июля, 04:26

Modified 10 сентября, 04:18

Updated 10 сентября, 04:18

Они не умерли? 5 знаменитостей, которые, возможно, инсценировали свою смерть

Они не умерли? 5 знаменитостей, которые, возможно, инсценировали свою смерть

23 июля 2024, 04:26
Фото: kinopoisk.ru
Они не умерли? 5 знаменитостей, которые, возможно, инсценировали свою смерть
Эти знаменитости подозреваются в инсценировке собственной смерти. Возможно, Майкл Джексон и Сергей Бодров еще живы, а Децл и Пол Уокер живут на удаленных островах.

Майкл Джексон

С момента кончины легендарной поп-звезды прошло уже 15 лет, но поклонники убеждены, что их кумир жив. В сообщениях о смерти Джексона было много несостыковок, что и породило версию об инсценировке. Кроме того, близкие звезды провели церемонию прощания с закрытым гробом.

Есть несколько версий, почему Майкл инсценировал смерть: певец устал от популярности, находился на грани банкротства, а слухи о смерти повысили продажи альбомов; был агентом спецслужб и скрылся, чтоб избежать покушения.

Децл

Популярная звезда 90-х и нулевых неожиданно скончался в возрасте 35 лет. Поклонники уверены, что смерть была подстроена самим исполнителем. Ведь недаром в одном из интервью Децл сам признавался, что хотел инсценировать собственную смерть и скрыться от людских глаз на острове.

Леди Ди

Трагедия с принцессой Дианой остается одной из самых таинственных загадок 20-го века. В ее смерть не верили с самого начала, а с каждым годом версий о возможном спасении леди Ди становится всё больше.

В последние годы жизни Диана была уверена, что на нее готовится покушение и что королевский двор планирует от нее избавиться. Но вполне возможно, что авария, в которой погибла принцесса, была попросту инсценирована, а все ее участники сумели спастись.

По одной из версий, леди Ди проживает в США. Подтверждение этому — пенсионерка из Штатов как две капли воды похожая на Диану. Кстати, женщина категорически отказывается от интервью и общения с прессой.

Сергей Бодров

Кумир поколения 90-х погиб в 2002 году вместе со съемочной группой при сходе ледника в Осетии. Его тело так и не было найдено, что и породило слухи о возможной инсценировке смерти. Некоторые считают, что Бодров таким образом скрылся от криминальной группировки, которой задолжал много денег.

Пол Уокер

Звезда «Форсажа» трагически погиб в смертельной аварии в 2013 году. Однако поклонники уверены, что их кумир жив: во-первых, полицейские не разрешили подходить к месту катастрофы, во-вторых, ни на одном снимке с места трагедии нет погибшего Уокера. Это позволило предположить, что актер просто решил скрыться от публики и уехать на уединенный остров.

#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Все материалы авторов
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