Они не умерли? 5 знаменитостей, которые, возможно, инсценировали свою смерть

Звезда «Форсажа» трагически погиб в смертельной аварии в 2013 году. Однако поклонники уверены, что их кумир жив: во-первых, полицейские не разрешили подходить к месту катастрофы, во-вторых, ни на одном снимке с места трагедии нет погибшего Уокера. Это позволило предположить, что актер просто решил скрыться от публики и уехать на уединенный остров.