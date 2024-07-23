Где отдохнуть летом, кроме Крыма и Анапы: пляжные курорты России

Posted 23 июля, 10:45
Published 23 июля, 10:45
Modified 10 сентября, 04:20
Updated 10 сентября, 04:20
Мягкий золотистый песок, чистая вода без медуз и минимум туристов — так выглядят пляжи на берегу Каспийского моря в Дагестане. Отличные пляжи есть в Махачкале и ее окрестностях — например в Избербаше или рядом с озером Ак-Гёль.
Пляжный отдых совместите с культурной программой — есть что посмотреть в Дербенте и самой Махачкале: исторические достопримечательности и удивительная природа.
На берегу Балтийского залива в Калининградской области есть уютный курорт — Светлогорск. Песчаное побережье с прозрачным морем, экзотические виллы в европейском стиле, тихие парки со всегда свежей зеленью, развитая курортная инфраструктура, минеральные воды и целебные грязи.
А если доехать до Зеленоградска (он находится всего в получасе езды), то можно искупаться сразу с двух сторон Куршской косы.
На месте, где волны Азовского моря сливаются с теплым Таганрогским заливом, раскинулась станица Должанская. Морскую гладь здесь разрезает коса Долгая — 11-километровая песчаная полоса с самым чистым морем на Азовском побережье.
В самой станице вы ощутите весь колорит российского юга: запах трав приморских степей, белоснежные станичные домики и старинные купеческие дома, маринованные арбузы, виноград и алыча.
А еще здесь множество морских активностей — в Должанской один из самых крупных в России виндсерфинговых центров. Кроме того, можно отправиться на настоящую казачью охоту и конные прогулки.
Основной сезон для отдыха на пляжах Владивостока — июль и август. В это время вода в Японском море уже достаточно комфортна для купания.
В окрестностях города десятки обустроенных и диких пляжей — песчаных, галечных и даже стеклянных! В отличие от черноморского побережья, на дальневосточном курорте не бывает толп туристов, но пляжная инфраструктура здесь развита.
Скучать здесь не придется: во Владивостоке ежегодно летом проходит множество фестивалей и городских праздников, можно поехать на морскую прогулку по уютным бухтам или отправиться на экскурсию по живописным природным уголкам Приморья.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14