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Posted 23 июля, 10:45

Published 23 июля, 10:45

Modified 10 сентября, 04:20

Updated 10 сентября, 04:20

Где отдохнуть летом, кроме Крыма и Анапы: пляжные курорты России

Где отдохнуть летом, кроме Крыма и Анапы: пляжные курорты России

23 июля 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Где отдохнуть летом, кроме Крыма и Анапы: пляжные курорты России
Песчаные пляжи, чистое море, живописная природа есть не только на черноморском побережье России. Расскажем, куда отправиться в отпуск летом, чтобы избежать толп туристов и отдохнуть с комфортом.

Пляжи Каспия в Дагестане

Мягкий золотистый песок, чистая вода без медуз и минимум туристов — так выглядят пляжи на берегу Каспийского моря в Дагестане. Отличные пляжи есть в Махачкале и ее окрестностях — например в Избербаше или рядом с озером Ак-Гёль.

Пляжный отдых совместите с культурной программой — есть что посмотреть в Дербенте и самой Махачкале: исторические достопримечательности и удивительная природа.

Куршская коса — северный Сочи

На берегу Балтийского залива в Калининградской области есть уютный курорт — Светлогорск. Песчаное побережье с прозрачным морем, экзотические виллы в европейском стиле, тихие парки со всегда свежей зеленью, развитая курортная инфраструктура, минеральные воды и целебные грязи.

А если доехать до Зеленоградска (он находится всего в получасе езды), то можно искупаться сразу с двух сторон Куршской косы.

Коса Долгая на Азовском море

На месте, где волны Азовского моря сливаются с теплым Таганрогским заливом, раскинулась станица Должанская. Морскую гладь здесь разрезает коса Долгая — 11-километровая песчаная полоса с самым чистым морем на Азовском побережье.

В самой станице вы ощутите весь колорит российского юга: запах трав приморских степей, белоснежные станичные домики и старинные купеческие дома, маринованные арбузы, виноград и алыча.

А еще здесь множество морских активностей — в Должанской один из самых крупных в России виндсерфинговых центров. Кроме того, можно отправиться на настоящую казачью охоту и конные прогулки.

Пляжи Владивостока

Основной сезон для отдыха на пляжах Владивостока — июль и август. В это время вода в Японском море уже достаточно комфортна для купания.

В окрестностях города десятки обустроенных и диких пляжей — песчаных, галечных и даже стеклянных! В отличие от черноморского побережья, на дальневосточном курорте не бывает толп туристов, но пляжная инфраструктура здесь развита.

Скучать здесь не придется: во Владивостоке ежегодно летом проходит множество фестивалей и городских праздников, можно поехать на морскую прогулку по уютным бухтам или отправиться на экскурсию по живописным природным уголкам Приморья.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Россия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск#Черное море
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