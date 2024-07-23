Где отдохнуть летом, кроме Крыма и Анапы: пляжные курорты России

Мягкий золотистый песок, чистая вода без медуз и минимум туристов — так выглядят пляжи на берегу Каспийского моря в Дагестане. Отличные пляжи есть в Махачкале и ее окрестностях — например в Избербаше или рядом с озером Ак-Гёль.