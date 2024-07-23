А такого SHAMAN вы знали? Что исполнял певец до патриотических хитов — ВИДЕО

На следующий год Ярослав решил попытать счастья в другом популярном телешоу — «Голос». На слепом прослушивании он исполнил песню Рождена Ануси «Знаешь» и попал в команду Пелагеи. Впрочем, он и не мог сделать другой выбор наставника, ведь с детства тяготеет к жанру народной песни. Ранее в родном Новомосковске Дронов окончил музыкальную школу и музыкальный колледж по направлению «народное пение». В «Голосе» Ярослав тоже немного недотянул до первого места. Пелагея предложила ему работу в своем ансамбле. Но он отказался, так как уже начинал работу в коллективе «Час пик».