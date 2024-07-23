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Posted 23 июля, 13:33

Published 23 июля, 13:33

Modified 10 сентября, 04:21

Updated 10 сентября, 04:21

А такого SHAMAN вы знали? Что исполнял певец до патриотических хитов — ВИДЕО

23 июля 2024, 13:33
Певец SHAMAN этим летом стал главным ньюсмейкером на российской эстраде. На прошлой неделе он устроил митинг у посольства США в знак протеста против блокировки своего YouTube-канала. А вчера указом президента певцу присвоено звание заслуженного артиста России.

Вокальные шоу как площадка для старта

Почетное звание — прекрасный подарок к десятилетию творческой деятельности. Хотя, если точнее, широкая публика узнала Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) еще в 2013 году, когда он, студент Российской музыкальной академии имени Гнесиных (отделение эстрадно-джазового вокала), стал участником вокального шоу «Фактор А». В этом творческом состязании он занял третье место и получил спецприз от худрука проекта Аллы Пугачевой.

Ярослава Дронова стал участником вокального шоу «Фактор А», занял третье место и получил спецприз от худрука проекта Аллы Пугачевой.

На следующий год Ярослав решил попытать счастья в другом популярном телешоу — «Голос». На слепом прослушивании он исполнил песню Рождена Ануси «Знаешь» и попал в команду Пелагеи. Впрочем, он и не мог сделать другой выбор наставника, ведь с детства тяготеет к жанру народной песни. Ранее в родном Новомосковске Дронов окончил музыкальную школу и музыкальный колледж по направлению «народное пение». В «Голосе» Ярослав тоже немного недотянул до первого места. Пелагея предложила ему работу в своем ансамбле. Но он отказался, так как уже начинал работу в коллективе «Час пик».

На слепом прослушивании Шаман он исполнил песню Рождена Ануси «Знаешь» и попал в команду Пелагеи

«Час пик»

В кавер-группе «Час пик» Ярослав солировал три года. Коллектив исполнял самые разные хиты, но с уклоном не в попсу, а в альтернативную музыку. В Сети до сих пор можно услышать песни группы в исполнении Ярослава: «Мария мама», «Ворона», «На Восток» и другие.

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Сольная карьера

В 2017 году Дронов твердо решил начать сольную карьеру и ушел из коллектива. Сначала пробует себя как сольный исполнитель каверов. О той поре до сих напоминает кавер на песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах».

Кавер SHAMAN на песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах»

В 2020 году Ярослав обращается к своему авторскому творчеству. И чтобы ничто не связывало его с прошлым опытом, певец кардинально меняет имидж — одевается в черную кожу, отращивает волосы и заплетает дреды, а также берет творческий псевдоним SHAMAN — на эту идею его натолкнули поклонники, которые ассоциировали необычную манеру пения Ярослава с шаманским камланием. Первые треки в качестве сольного исполнителя SHAMAN «напоминают эдакий кальянный рэп», отмечают музыкальные критики. Взять хотя бы ранний трек «Луна».

Ранний трек Ярослава Дронова «Луна»

Первые успехи артиста настигают его уже в 2021 году, когда выходит его хит «Улетай» в оригинальной аранжировке, замиксованной с фрагментами оперы «Князь Игорь». Следом певец пишет такие хиты, как «Девочка-весна», «Ты моя», «Теряем мы любовь». В их продвижении молодому исполнителю помогал продюсерский центр Виктора Дробыша.

Новую веху в творчестве певца обозначило само время: патриотическая композиция «Встанем» появилась в актуальное время и принесла своему автору феерический успех.

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