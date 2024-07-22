Вилла, яхта, заслуженный отдых: где и как живет София Ротару, покинувшая Украину

Posted 22 июля, 11:52
Published 22 июля, 11:52
Modified 10 сентября, 04:16
Updated 10 сентября, 04:16
Известно, что первое время София Михайловна практически безвылазно находилась в своем элитном особняке в Киеве. Но недавно певица покинула родину и перебралась в Италию, сообщает источник.
«Ротару много лет подряд проводила отпуск на Сардинии (остров, один из регионов Италии). И поэтому, когда встал вопрос, куда уехать из Киева, она отправилась туда. Там София Михайловна купила за 4 млн евро (более 385 млн руб.) виллу на берегу моря, а вслед за ней — яхту почти за 1 млн евро (более 96 млн руб.). Их Ротару оформила на своего сына Руслана», — рассказал «КП» анонимный источник.
Говорят, что основной причиной переезда 76-летней артистки стала боязнь за своих родных. Ее сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий по новому украинскому закону о мобилизации подлежат прохождению военной службы. Один раз их уже задержали при пересечении молдавской границы. Певице еле удалось их вызволить.
«Сейчас Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и его женой. А ее внуки — Анатолий и Соня обосновались в США, но часто прилетают в гости к бабушке и родителям», — также рассказал изданию инсайдер.
Недавно родная сестра певицы Аурика Ротару давала интервью для интернет-канала, в котором сказала, что София Михайловна находится в безопасном месте, она здорова и с ней все хорошо.
По слухам, певица не выступает и не гастролирует, хотя ее нередко приглашают выступить за очень хорошие деньги. Но весь коллектив артистки стал по закону о мобилизации невыездным, поэтому Ротару вынуждена отказывать заказчикам, тем более что особо в деньгах советская звезда не нуждается. Она достаточно заработала за годы карьеры и может себе позволить побыть простой пенсионеркой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14