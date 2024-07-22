Вилла, яхта, заслуженный отдых: где и как живет София Ротару, покинувшая Украину

По слухам, певица не выступает и не гастролирует, хотя ее нередко приглашают выступить за очень хорошие деньги. Но весь коллектив артистки стал по закону о мобилизации невыездным, поэтому Ротару вынуждена отказывать заказчикам, тем более что особо в деньгах советская звезда не нуждается. Она достаточно заработала за годы карьеры и может себе позволить побыть простой пенсионеркой.