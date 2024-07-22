Тренировка для идеальных рук Рози Хантингтон-Уайтли

Для ощутимого эффекта выполняйте по 10-15 повторений в каждом подходе. Рози уверена, что даже короткие тренировки приносят результаты, если заниматься регулярно. Она тренируется даже в отпуске, используя 10-минутные ролики на YouTube, и считает это очень удобным, написал журнал Woman.ru.