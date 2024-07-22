Тренировка для идеальных рук Рози Хантингтон-Уайтли

Posted 22 июля, 16:23
Published 22 июля, 16:23
Modified 10 сентября, 04:18
Updated 10 сентября, 04:18
Хотя природные данные и гены подарили Рози модельную фигуру, она всё равно требует постоянной работы, особенно после рождения двоих детей. В разных интервью Рози отмечала, что предпочитает разнообразные нагрузки: тренажёрный зал, танцы, TRX-тренировки, пробежки и скакалка.
Особое внимание модель уделяет проработке рук. Благодаря одному простому упражнению — горизонтальному разведению рук с гантелями — она сделала свои руки рельефными и крепкими. Это упражнение задействует передний, средний и задний пучки дельтоидов, что позволяет эффективно прокачивать мышцы плеча.
Для ощутимого эффекта выполняйте по 10-15 повторений в каждом подходе. Рози уверена, что даже короткие тренировки приносят результаты, если заниматься регулярно. Она тренируется даже в отпуске, используя 10-минутные ролики на YouTube, и считает это очень удобным, написал журнал Woman.ru.
Включите в своё расписание этот мощный сет упражнений, который займет всего несколько минут в день, и ваша фигура обязательно вас порадует.
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