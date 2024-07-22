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Posted 22 июля, 16:23

Published 22 июля, 16:23

Modified 10 сентября, 04:18

Updated 10 сентября, 04:18

Тренировка для идеальных рук Рози Хантингтон-Уайтли

Тренировка для идеальных рук Рози Хантингтон-Уайтли

22 июля 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney
Модель Рози Хантингтон-Уайтли поддерживает свои идеальные руки благодаря регулярным 10-минутным тренировкам, которые она выполняет даже в путешествиях, следуя видео на YouTube. Она подчеркивает, что только регулярность помогает поддерживать форму.

Секрет еe идеальных рук

Хотя природные данные и гены подарили Рози модельную фигуру, она всё равно требует постоянной работы, особенно после рождения двоих детей. В разных интервью Рози отмечала, что предпочитает разнообразные нагрузки: тренажёрный зал, танцы, TRX-тренировки, пробежки и скакалка.

Особое внимание модель уделяет проработке рук. Благодаря одному простому упражнению — горизонтальному разведению рук с гантелями — она сделала свои руки рельефными и крепкими. Это упражнение задействует передний, средний и задний пучки дельтоидов, что позволяет эффективно прокачивать мышцы плеча.

Как выполнять упражнение

  1. Поднимите гантели и выпрямите руки перед собой.
  2. Удерживайте гантели параллельно друг другу.
  3. Разводите руки в стороны до Т-образного положения.
  4. Сводите их обратно на выдохе.
  5. Руки должны оставаться параллельными полу.
  6. Не выпрямляйте руки полностью, удерживая небольшой изгиб в локтях.

Рекомендации

Для ощутимого эффекта выполняйте по 10-15 повторений в каждом подходе. Рози уверена, что даже короткие тренировки приносят результаты, если заниматься регулярно. Она тренируется даже в отпуске, используя 10-минутные ролики на YouTube, и считает это очень удобным, написал журнал Woman.ru.

Включите в своё расписание этот мощный сет упражнений, который займет всего несколько минут в день, и ваша фигура обязательно вас порадует.

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#Ольга Земскова#Спорт#Красота#Фитнес
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