Топ-7 специй-афродизиаков, которые быстро разбудят либидо

Posted 22 июля, 10:58
Published 22 июля, 10:58
Modified 10 сентября, 04:15
Updated 10 сентября, 04:15
Секрет этой специи в том, что она содержит вещество пикрокроцин, которое прекрасно стимулирует сексуальную функцию. Кстати, во всем мире шафран уже давно используется как афродизиак. Считается, что 30 граммов шафрана в день избавляет мужчину от каких-либо проблем с потенцией.
Считается, что сладкий запах ванили волшебным образом действует на мужчин — заставляет их активнее вырабатывать тестостерон и пробуждает желание защитить нежную, слабую и беззащитную женщину.
А вот афродизиаком для женщин является гвоздика. Ее самобытный пряный аромат стабилизирует гормональный фон у прекрасной половины. Кстати, мужчинам тоже не стоит игнорировать гвоздику, которая хорошо регулирует уровень тестостерона.
О пользе имбиря пора писать целые многотомники. Он и иммунитет поднимает, и борется с воспалениями. А еще, оказывается, усиливает влечение партнеров друг к другу. Эксперты отмечают, что такое действие возможно благодаря содержащимся в специи веществам зингиберену и гингеролу. Они увеличивают кровоснабжение в области малого таза.
А эта специя работает благодаря веществу миристицину, который повышает уровень дофамина. Это гормон удовольствия, который и настраивает человека соответствующим образом. Кстати, эту особенность мускатного ореха люди разглядели еще в стародавние времена.
Корица действует так же, как и мускатный орех, — стимулирует выработку гормона удовольствия. Поэтому десерт с корицей в рамках романтического ужина окажется как нельзя кстати.
Чай с пажитником не только повышает либидо и выносливость. Он в целом действует оздоравливающим образом на организм — нормализует холестерин, уровень глюкозы в крови, сердцебиение.
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