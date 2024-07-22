Топ-7 специй-афродизиаков, которые быстро разбудят либидо

Секрет этой специи в том, что она содержит вещество пикрокроцин, которое прекрасно стимулирует сексуальную функцию. Кстати, во всем мире шафран уже давно используется как афродизиак. Считается, что 30 граммов шафрана в день избавляет мужчину от каких-либо проблем с потенцией.