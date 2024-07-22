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Posted 22 июля, 10:58

Published 22 июля, 10:58

Modified 10 сентября, 04:15

Updated 10 сентября, 04:15

Топ-7 специй-афродизиаков, которые быстро разбудят либидо

Топ-7 специй-афродизиаков, которые быстро разбудят либидо

22 июля 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Топ-7 специй-афродизиаков, которые быстро разбудят либидо
Чтобы сделать романтический вечер более страстным и пикантным, приготовьте ужин с использованием этих специй. Их пряный аромат способен не только скрасить вкус любимых блюд, но и разжечь огонь в отношениях.

Шафран

Секрет этой специи в том, что она содержит вещество пикрокроцин, которое прекрасно стимулирует сексуальную функцию. Кстати, во всем мире шафран уже давно используется как афродизиак. Считается, что 30 граммов шафрана в день избавляет мужчину от каких-либо проблем с потенцией.

Ваниль

Считается, что сладкий запах ванили волшебным образом действует на мужчин — заставляет их активнее вырабатывать тестостерон и пробуждает желание защитить нежную, слабую и беззащитную женщину.

Гвоздика

А вот афродизиаком для женщин является гвоздика. Ее самобытный пряный аромат стабилизирует гормональный фон у прекрасной половины. Кстати, мужчинам тоже не стоит игнорировать гвоздику, которая хорошо регулирует уровень тестостерона.

Имбирь

О пользе имбиря пора писать целые многотомники. Он и иммунитет поднимает, и борется с воспалениями. А еще, оказывается, усиливает влечение партнеров друг к другу. Эксперты отмечают, что такое действие возможно благодаря содержащимся в специи веществам зингиберену и гингеролу. Они увеличивают кровоснабжение в области малого таза.

Мускатный орех

А эта специя работает благодаря веществу миристицину, который повышает уровень дофамина. Это гормон удовольствия, который и настраивает человека соответствующим образом. Кстати, эту особенность мускатного ореха люди разглядели еще в стародавние времена.

Корица

Корица действует так же, как и мускатный орех, — стимулирует выработку гормона удовольствия. Поэтому десерт с корицей в рамках романтического ужина окажется как нельзя кстати.

Пажитник

Чай с пажитником не только повышает либидо и выносливость. Он в целом действует оздоравливающим образом на организм — нормализует холестерин, уровень глюкозы в крови, сердцебиение.

#Алина Ибрагимова#Общество#Отношения#Все материалы авторов
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