Ханга защитила Голубкину от нападок в интернете из-за ее естественного старения

Не так давно Мария Голубкина появилась в программе Елены Ханги, удивив многих зрителей не своими откровениями, а внешним видом. Актриса, несмотря на публичную деятельность, вне экрана не красится и не укладывает волосы, за что ее серьезно раскритиковали на просторах интернета.