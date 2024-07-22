Ханга защитила Голубкину от нападок в интернете из-за ее естественного старения

Posted 22 июля, 18:04
Published 22 июля, 18:04
Modified 10 сентября, 04:19
Updated 10 сентября, 04:19
Как сообщает www.starhit.ru, за гостью своего шоу вступилась Елена Ханга.
Она отметила, что в разговоре, в котором Мария Голубкина призналась, что Миронов — ее биологический отец, многих интернет-пользователей привлек облик актрисы, а не ее слова. Пока одни зрители отмечают ее естественную красоту, другие — стыдят за якобы запущенный вид и призывают обратиться к мастерам по косметологии, располагая такими финансовыми возможностями.
Ханга выступила в поддержку знаменитости и заметила, что Мария не испытывает никакого дискомфорта, когда ее снимают без мейкапа и кутюрных нарядов.
Ханга утверждает, что это сознательное желание звезды — она ощущает себя превосходно без косметики и яркой одежды, не стремясь подстраиваться под современные стандарты красоты ради одобрения общества.
Недоброжелателям же Ханга предлагает сфокусироваться на уходе за собой. Она понимает, что для некоторых представительниц прекрасного пола в порядке вещей тщательно следить за своей внешностью, ярко краситься, выбирать продуманные образы для любой жизненной ситуации, с помощью таких манипуляций поднимая свою самооценку.
Ранее Марию Голубкину уже осуждали за съемки в пикантных сценах в новом фильме режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». По сюжету следователь Анастасия Смирнова, которую сыграла Голубкина, вступает в интимную связь со своим боссом в автомобиле, демонстрируя зрителю оголенные ягодицы и бедра.
Актриса не разделяет всеобщего возмущения, отвечая на вопросы о съемках в данной сцене, и подчеркивает, что целлюлит в ее возрасте — это естественно.
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