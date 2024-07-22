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Posted 22 июля, 19:15

Published 22 июля, 19:15

Modified 10 сентября, 04:19

Updated 10 сентября, 04:19

Что заставило принцессу Диану окончательно разочароваться в принце Чарльзе

22 июля 2024, 19:15
Брак принца Чарльза и принцессы Дианы был несчастливым с самого начала. Чарльз, будучи наследником британского престола, никогда не скрывал своих чувств к другой женщине и часто изменял Диане. Несмотря на попытки пары изображать на публике счастливую семью, их отношения продолжали ухудшаться.

Решающий момент наступил после рождения второго сына, Гарри. Биограф Дианы, Эндрю Мортон, рассказал, что принц Чарльз был разочарован, когда узнал, что у него снова родился мальчик. Вскоре после рождения Гарри, Чарльз с разочарованием сказал: «О, Боже, снова мальчик!». Диана знала пол ребенка, но решила не сообщать об этом мужу, так как Чарльз всегда мечтал о дочери.

Эти слова глубоко ранили принцессу Диану. Она призналась своему биографу, что муж даже жаловался ее матери, Фрэнсис, о том, что у него снова сын. После этого инцидента Диана окончательно решила, что не сможет продолжать жить с Чарльзом и что их брак не имеет будущего.

Официально принц и принцесса Уэльские объявили о расставании в 1992 году, а их развод был завершен через четыре года. Однако Диана планировала уйти от Чарльза задолго до этого, и реакция мужа на рождение Гарри стала последней каплей, написал Woman.ru.

Принц Чарльз, теперь король Карл III, не скрывал своего разочарования в рождении второго сына. Этот инцидент продолжает оказывать влияние на отношения в королевской семье. Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, находятся в постоянном конфликте с остальными Виндзорами. Многие считают, что конфликт между Сассексами и остальной королевской семьей никогда не будет исчерпан, а новость о разочаровании Чарльза при рождении Гарри позволяет по-новому взглянуть на этот многолетний конфликт.

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#Ольга Земскова#Знаменитости
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