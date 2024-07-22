Что заставило принцессу Диану окончательно разочароваться в принце Чарльзе

Принц Чарльз, теперь король Карл III, не скрывал своего разочарования в рождении второго сына. Этот инцидент продолжает оказывать влияние на отношения в королевской семье. Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, находятся в постоянном конфликте с остальными Виндзорами. Многие считают, что конфликт между Сассексами и остальной королевской семьей никогда не будет исчерпан, а новость о разочаровании Чарльза при рождении Гарри позволяет по-новому взглянуть на этот многолетний конфликт.