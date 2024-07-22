Что заставило принцессу Диану окончательно разочароваться в принце Чарльзе

Posted 22 июля, 19:15
Published 22 июля, 19:15
Modified 10 сентября, 04:19
Updated 10 сентября, 04:19
Решающий момент наступил после рождения второго сына, Гарри. Биограф Дианы, Эндрю Мортон, рассказал, что принц Чарльз был разочарован, когда узнал, что у него снова родился мальчик. Вскоре после рождения Гарри, Чарльз с разочарованием сказал: «О, Боже, снова мальчик!». Диана знала пол ребенка, но решила не сообщать об этом мужу, так как Чарльз всегда мечтал о дочери.
Эти слова глубоко ранили принцессу Диану. Она призналась своему биографу, что муж даже жаловался ее матери, Фрэнсис, о том, что у него снова сын. После этого инцидента Диана окончательно решила, что не сможет продолжать жить с Чарльзом и что их брак не имеет будущего.
Официально принц и принцесса Уэльские объявили о расставании в 1992 году, а их развод был завершен через четыре года. Однако Диана планировала уйти от Чарльза задолго до этого, и реакция мужа на рождение Гарри стала последней каплей, написал Woman.ru.
Принц Чарльз, теперь король Карл III, не скрывал своего разочарования в рождении второго сына. Этот инцидент продолжает оказывать влияние на отношения в королевской семье. Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, находятся в постоянном конфликте с остальными Виндзорами. Многие считают, что конфликт между Сассексами и остальной королевской семьей никогда не будет исчерпан, а новость о разочаровании Чарльза при рождении Гарри позволяет по-новому взглянуть на этот многолетний конфликт.
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