Что происходит на пляжах Анапы прямо сейчас: последние новости с курорта

Posted 22 июля, 14:03
Published 22 июля, 14:03
Modified 10 сентября, 04:16
Updated 10 сентября, 04:16
В середине июля на пляжах Анапы попросту не осталось свободных мест, сообщают местные жители и приехавшие на отдых туристы. Особенно много отдыхающих наблюдается на Центральном пляже, который считается самым популярным и посещаемым.
Тем, кто хочет отдохнуть без толпы соседей, приходится буквально продираться через других отдыхающих и уходить в отдаленные уголки. Там еще есть шанс найти свободное место и даже незанятый шезлонг, рассказывают туристы.
В остальном в Анапе все идеально, в том числе погода. Море прогрелось до комфортной температуры, подходящей для купания даже маленьких детей. Еще недавно туристы жаловались, что вода не прогревается выше 18 градусов, но сейчас ее температура приближается к 24 градусам. Аналогичная ситуация в Геленджике, чуть холоднее вода в Новороссийске — около 22 градусов. А вот в Туапсе и Сочи море потеплело до 27–28 градусов.
На теплую воду могут рассчитывать и те туристы, которые собрались отдохнуть на берегу Азовского моря. В некоторых курортных местах море прогрелось до 27 градусов — например, в Темрюке, Тамани и Должанской. Туристы, отдыхающие в Приморско-Ахтарске, также сообщают о том, что вода в море прогрелась до 26 градусов, и это подтверждают официальные сводки Гидрометцентра.
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