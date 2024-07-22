Что происходит на пляжах Анапы прямо сейчас: последние новости с курорта

В остальном в Анапе все идеально, в том числе погода. Море прогрелось до комфортной температуры, подходящей для купания даже маленьких детей. Еще недавно туристы жаловались, что вода не прогревается выше 18 градусов, но сейчас ее температура приближается к 24 градусам. Аналогичная ситуация в Геленджике, чуть холоднее вода в Новороссийске — около 22 градусов. А вот в Туапсе и Сочи море потеплело до 27–28 градусов.